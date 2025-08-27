Muzeul Van Gogh din Amsterdam riscă să se închidă dacă nu va primi mai multe subvenţii / Muzeul a atras aproape 57 de milioane de vizitatori de la deschiderea sa din anul 1973

Muzeul Van Gogh din Amsterdam riscă să se închidă în viitorul apropiat dacă Guvernul olandez nu va contribui mai consistent la un plan de întreţinere în valoare de 104 milioane de euro, potrivit unui comunicat publicat miercuri, informează AFP.

Celebrul muzeu din Ţările de Jos nu este în măsură să finanţeze un plan de anvergură ce vizează „o întreţinere majoră” şi „măsuri esenţiale în materie de durabilitate”, care ar trebui să înceapă în 2028 şi să dureze aproximativ trei ani, transmite Agerpres.

Muzeul este dispus să utilizeze resurse proprii pentru a acoperi 50 de milioane de euro din scăderea estimată de venituri în timpul perioadei sale de închidere parţială şi pentru a cofinanţa lucrările.

Totuşi, reprezentanţii săi consideră că o contribuţie guvernamentală anuală de peste 11 milioane de euro este necesară pentru implementarea acestui plan.

„Ministerul Educaţiei, Culturii şi Ştiinţei nu va furniza însă mai mult decât nivelul actual al sprijinului financiar, care este de 8,5 milioane de euro, lăsând muzeul nostru cu un deficit anual de 2,5 milioane de euro”, au transmis reprezentanţii instituţiei olandeze.

„Este ultimul lucru pe care ni-l dorim, dar dacă se va ajunge acolo, va trebui să închidem clădirea”, au adăugat ei.

Ministerul menţionat a precizat într-un e-mail către ATP că, din punctul său de vedere, subvenţia alocată este „suficientă pentru a acoperi cheltuielile de întreţinere necesare”.

„Această poziţie se bazează pe cercetări aprofundate realizate de experţi independenţi şi mandataţi de minister”, a transmis ministerul olandez.

Muzeul Van Gogh a contestat decizia de acordare a subvenţiei în 2023 şi a iniţiat recent o procedură judiciară, a continuat acelaşi minister, care a adăugat că acest tip de contestare „nu este rar”.

Cazul va fi judecat pe 19 februarie 2026.

Muzeul Van Gogh este una dintre marile atracţii turistice ale capitalei olandeze şi a atras aproape 57 de milioane de vizitatori de la deschiderea sa din anul 1973.

Expunând câteva sute de lucrări ale pictorului Vincent van Gogh, inclusiv celebrele sale tablouri din seria „Floarea-soarelui”, clădirea muzeului nu a fost niciodată concepută pentru a primi un număr atât de mare de vizitatori, au precizat reprezentanţii săi.

„Clădirea este într-o stare proastă şi necesită investiţii importante pentru a garanta securitatea sa şi accesibilitatea pentru public”, se afirmă în comunicatul de miercuri.

În 1962, familia pictorului a încheiat un acord cu Guvernul olandez ce viza construirea şi întreţinerea unui muzeu, pentru a evita astfel ca operele pictate de Van Gogh să fie dispersate.

Nepotul său, Vincent Willem Van Gogh, a supervizat transferul operelor de artă.

„O promisiune făcută este o promisiune respectată. Chiar şi atunci când este vorba despre un guvern”, au transmis reprezentanţii muzeului.

Muzeul Van Gogh obţine 85% din veniturile sale de la vizitatori şi din parteneriate private, un procent mai mare decât cel înregistrat de majoritatea muzeelor olandeze.