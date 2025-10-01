Munca în tura de noapte este asociată cu un risc crescut de a dezvolta pietre la rinichi

Persoanele care lucrează în tura de noapte prezintă un risc mai mare de pietre la rinichi, arată un nou studiu, scrie UPI.

Lucrătorii în ture au un risc cu 15% până la 22% mai mare de pietre la rinichi, în special dacă sunt mai tineri sau lucrează la birou, au declarat cercetătorii într-un studiu publicat miercuri în revista Mayo Clinic Proceedings.

Riscul a fost cel mai mare, 22%, în rândul persoanelor care lucrează în tura de noapte, a constatat studiul.

„Concluziile nu numai că sugerează că munca în ture ar trebui considerată un factor de risc pentru evenimentele legate de pietrele la rinichi, dar subliniază și necesitatea promovării unui stil de viață sănătos, menit să prevină evenimentele legate de pietrele la rinichi în rândul lucrătorilor în ture”, a concluzionat echipa condusă de cercetătorul senior Yin Yang, epidemiolog la Universitatea Sun Yat-sen din China.

Pietrii la rinichi sunt obiecte dure care se formează în interiorul organului din substanțele chimice din urină. Fundația Națională a Rinichiului din Statele Unite afirmă că acești calculi pot provoca dureri atât în ​​interiorul rinichiului, cât și atunci când ies din corp în timpul urinării.

„Calculii renali pot fi silențioși sau pot provoca complicații acute, în special dureri care pot fi suficient de severe încât să necesite spitalizare”, a declarat dr. Felix Knauf, nefrolog la Clinica Mayo din Rochester, Minnesota, într-un comunicat de presă.

Pentru noul studiu, cercetătorii au analizat date de la peste 220.000 de persoane care au participat la studiul de sănătate U.K. Biobank. Pe parcursul unei perioade mediane de urmărire de aproape 14 ani, aproape 2.900 de participanți au dezvoltat un calcul renal.

Persoanele care au lucrat orice fel de tură în afara programului obișnuit de la 9 la 5 au avut un risc crescut cu 15% de calculi renali, iar persoanele care au lucrat de obicei sau întotdeauna astfel de ture au avut un risc crescut cu 19% comparativ cu cei care nu au lucrat în tura de noapte, a arătat studiul.

Fumatul, somnul prost, lipsa activității fizice, indicele de masă corporală ridicat și aportul scăzut de lichide au fost toate asociate cu un risc mai mare de pietre la rinichi, au declarat cercetătorii. IMC este o estimare a grăsimii corporale bazată pe înălțime și greutate.

Dar efectul muncii în ture asupra ciclului somn-veghe al unei persoane – cunoscut sub numele de ritmuri circadiene – contribuie, de asemenea, probabil la risc, a spus Knauf.

Ceasul biologic al unei persoane ajută la guvernarea sistemelor care reglează echilibrul hidric și chimia organismului, a adăugat el.

„Astfel, efectul observat al muncii în ture în promovarea formării pietrelor la rinichi reflectă, cel puțin parțial, efectul său perturbator asupra ritmurilor circadiene”, a spus Knauf. „Concluziile acestui studiu evidențiază necesitatea de a explora inițiative care urmăresc să remedieze factorii de risc pentru pietrele la rinichi, inclusiv o mai mare flexibilitate în programul de lucru.”

Yang a fost de acord. „Susținerea obiceiurilor de viață sănătoase în rândul lucrătorilor în ture ar putea avea un impact semnificativ asupra sănătății lor urologice”, a spus ea într-un comunicat de presă.

„Inițiativele de promovare a sănătății la locul de muncă ar putea integra programe educaționale care să sublinieze importanța gestionării greutății, a creșterii aportului de lichide, a obiceiurilor de somn sănătoase, a reducerii sedentarismului și a renunțării la fumat”, a spus Yang. „Aceste intervenții au potențialul de a atenua efectele adverse ale muncii în ture asupra formării calculilor renali și de a îmbunătăți sănătatea lucrătorilor.”