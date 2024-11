Multiplă campioană a Franței, retrogradată provizoriu în liga a doua din cauza datoriilor uriașe

Olympique Lyon a primit o veste proastă din partea DNCG (Comitetul Național de Control și Management din Franța), multiplă campioană a Franței fiind anunțată că a fost retrogradată provizoriu din cauza datoriilor foarte mari.

Conform presei franceze, Lyon va avea un control al salarizării și nu va avea voie să facă transferuri în perioada de mercato din această iarnă.

Mai mult decât atât, dacă situația financiară a clubului nu se va îmbunătăți, Lyon va fi retrogradată în liga a doua la finalul sezonului în curs.

Jurnaliștii din Hexagon au vorbit despre datorii de peste cinci sute de milioane de euro pentru fosta campioană a Franței.

Clubul este deținut de John Textor, om de afaceri american. Acesta este proprietarul echipei Botafogo, din Brazilia, și are acțiuni și la Crystal Palace, din Premier League.

În acest moment, Olympique Lyon se găsește pe locul 5 în Ligue 1, cu 18 puncte acumulate din primele 11 etape.

Conform Transfermarkt, clubul francez este cotat la o valoare de piață de €240.30 milioane.

🚨⚠️ Official: Olympique Lyonnais have been handed a provisional Ligue 2 relegation.

It also includes a transfer BAN due to their financial situation. pic.twitter.com/jTEsT3nYb3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 15, 2024