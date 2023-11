Mugur Isărescu: Creşterea salariilor are risc inflaţionist / În privinţa pensiilor, să vedem despre ce e vorba. Deocamdată e cam mult zgomot

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a declarat vineri că mărirea salariilor reprezintă un risc inflaţionist, iar legat de o majorare a pensiilor a declarat că aşteaptă să vadă despre ce este vorba şi că deocamdată “este cam mult zgomot”, că se aplică de la anul sau că este indexare, transmite News.ro.

Mugur Isărescu a fost întrebat vineri, într-o conferinţă de presă, dacă majorările de pensii şi salariile pot reprezenta factori de presiune în plus pe creşterea inflaţiei anul viitor.

“O creştere a salariilor, ne-am exprimat, o considerăm un factor inflaţionist, un risc inflaţionist, mai ales dacă depăşeşte un anumit nivel. De regulă, se face comparaţia cu productivitatea. Nu este o comparaţie care se poate face uşor. Dar vom încerca să o dezvoltăm şi noi cu modelele noastre”, a afirmat guvernatorul BNR.

Legat de pensii, el a precizat că aşteaptă să vadă despre ce este vorba mai exact. “În ceea ce priveşte pensiile, să vedem despre ce este vorba. Când vom primi programul, ne vom exprima. Deocamdată este cam mult zgomot, că se aplică de la anul, că e indexare, că mai vine ceva în plus”, a declarat Mugur Isărescu.

Isărescu a mai spus că nu trebuie să ne aşteptăm ca în perioada următoarea, până când inflaţia nu scade, să fie luată vreo decizie de reducere a ratei de politică monetară.

“Cu dobânda cheie cred că deocamdată nici nu putem să discutăm despre o reducere dacă dumneavoastră sugeraţi că trebuie să reducem. Mă întrebaţi dar pe undeva sugeraţi şi am văzut că se acreditează ideea că uitaţi, nu mai putem. Avem o inflaţie care observaţi ca este mare, este peste rata de politică monetară şi în plus nu este clar că ea se duce în jos. Pot să mai apară şocuri pe care unele le-am menţionat, altele pot să apară fără să le ştim în prezent, şocuri care să ducă creşterea preţurilor în sus. Eu spun foarte clar nici nu este momentul să discutăm despre eventuală reducere, d-apoi să luăm o decizie. Nu avem ce să discutăm pentru ca creăm anticipaţii, nu le îndeplinim şi toată lumea are de pierdut”, a afirmat guvernatorul BNR.

“În piaţă dobânzile au scăzut semnificativ de la opt şi ceva la şase şi ceva, cu două procente. Înseamnă că e o nemulţumire. Lumea aşteaptă să scadă mai puternic dobânzile. Nu vrem să dăm acest sentiment că există câmp pentru o reducere mai mare a dobânzilor. Ele oricum au scăzut şi există lichiditate în piaţă”, a explicat guvernatorul BNR.

El a adăugat că nu va fi luată o decizie de reducere a ratei monetare până când nu scade inflaţia. “Nu vă aşteptaţi ca în perioada următoare până când nu vedem inflaţia bine în jos, să luăm vreo decizie de reducere a ratei de politică monetară”, a mai transmis Mugur Isărescu.