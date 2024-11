Moscova afirmă că Ucraina a lovit Rusia cu rachete americane cu rază lungă de acțiune

Ministerul rus al Apărării a confirmat marți că Ucraina a lovit Rusia cu rachete ATACMS furnizate de SUA, relatează presa rusă de stat, citată de Sky News.

RIA Novosti a citat ministerul afirmând că trupele ucrainene au lansat noaptea șase rachete ATACMS asupra unei ținte din regiunea Briansk.

Acesta a declarat că echipajul sistemelor de apărare aeriană a doborât cinci proiectile și a reușit să avarieze un altul, dar că fragmente de rachete au căzut pe teritoriul tehnic al instalației militare, provocând un incendiu.

Potrivit sursei citate, rachetele nu au provocat victime sau pagube.

În orele care au urmat apariției știrii privind decizia administrației Biden de a permite utilizarea rachetelor furnizate de SUA pentru lovituri asupra Rusiei, o serie de oficiali de la Moscova au răspuns cu avertismente adresate Occidentului.

Marți dimineața, Vladimir Putin a aprobat modificări ale doctrinei nucleare a țării.

Kremlinul a venit la scurt timp după aceea cu o declarație care avertizează că utilizarea de către Ucraina a rachetelor furnizate de Occident împotriva Rusiei ar putea provoca un răspuns nuclear în conformitate cu noua doctrină.

Cu toate acestea, think-tank-ul Institute for the Study of War a sugerat că amenințările Moscovei au fost menite doar să descurajeze sprijinul militar pentru Kiev.

„Rusia nu a escaladat militar anterior împotriva oricăror încălcări occidentale percepute ale „liniilor roșii” ale Rusiei – așa cum ISW a observat în mod repetat”, au declarat analiștii grupului.

