BREAKING Armata ucraineană lovește pentru prima dată Rusia cu rachete americane ATACMS (surse) / A fost vizat un mare depozit de muniții din regiunea Briansk

Forțele de apărare ucrainene au lansat pentru prima dată o lovitură pe teritoriul Rusiei cu rachete balistice americane ATACMS, iar ținta a fost lovită cu succes, susține, citând o sursă anonimă, publicația RBC-Ucraina, preluată de BBC.

O sursă RBC-Ucraina susține că lovitura a vizat o instalație militară în zona orașului Karachev din regiunea Briansk.

Armata rusă nu a comentat această afirmație, iar BBC nu o poate verifica din surse independente.

„Într-adevăr, ATACMS a fost folosit pentru prima dată pentru a lovi teritoriul Federației Ruse. Lovitura a fost efectuată asupra unei instalații din regiunea Briansk, aceasta fiind distrusă cu succes”, potrivit sursei citate.

Karachev este situat la aproximativ 130 km de frontiera ucraineană.

Armata ucraineană a anunțat anterior că a atacat un mare depozit de muniții din Rusia, în apropierea orașului Karachev din regiunea BrIansk.

Atacul a fost urmat de douăsprezece explozii secundare la locul țintei, a declarat Statul Major ucrainean pe Telegram.

„Distrugerea depozitelor de muniții va continua împotriva armatei ocupanților ruși pentru a opri agresiunea armată a Federației Ruse împotriva Ucrainei”, a spus acesta, fără a preciza ce tip de arme au fost folosite de Kiev.

Administrația președintelui Joe Biden a ridicat restricțiile care împiedicau până acum Ucraina să folosească arme furnizate de SUA pentru a lovi adânc în teritoriul rus, au declarat duminică trei surse familiare cu decizia.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia monitorizează îndeaproape situația de pe linia frontului și în special posibilitatea ca Ucraina să folosească rachete americane ATACMS asupra regiunii ruse Kursk, o parte din teritoriul căreia este ocupată de trupele ucrainene de la ofensiva lansată în această vară.

Forțele ruse și-au continuat atacurile împotriva Ucrainei în noaptea de luni spre marți. Unul dintre aceste atacuri, efectuat cu ajutorul unei drone, a provocat moartea a opt persoane, printre care un copil, la Hluhiv, în regiunea Sumi din nord-estul țării, potrivit autorităților locale.

Ukraine may have used an ATACMS missile to hit a target inside Russia. An ammunition depot in the Bryansk region was attacked last night. The 67th arsenal in Karachev was hit by what locals claim was a missile and not a drone. Geolocated at 53.1449695086295, 34.95100736498948 pic.twitter.com/KbaMllaldQ

— raging545 (@raging545) November 19, 2024