Monedă aniversară cu imaginea lui Trump, pentru cea de-a 250-a aniversare a independenței SUA

Guvernul SUA a anunţat vineri ca are în vedere emiterea de monede aniversare cu preşedintele Donald Trump, cu prilejul marcării celei de-a 250-a aniversări a independenţei ţării, relatează AFP, citată de Agerpres.

Conform unor schiţe postate pe X şi republicate de Departamentul Trezoreriei, monedele cu valoarea de un dolar l-ar putea înfăţişa pe Trump în profil, încadrat de cuvântul Liberty cu majuscule sau cu preşedintele cu pumnul drept ridicat în faţa unui steag american, înconjurat de cuvintele „FIGHT FIGHT FIGHT” (Luptaţi”).

Aceasta este o referinţă explicită la reacţia după tentativa de asasinat asupra sa în timpul campaniei prezidenţiale din iulie 2024.

Şeful Monetăriei Statelor Unite, Brandon Beach, a declarat pe X că va oferi mai multe detalii despre această monedă atunci când Statele Unite vor ieşi din paralizia bugetară („shutdown”).

Anul viitor, SUA marchează cea de-a 250-a aniversare a independenţei, pe care au obţinut-o pe 4 iulie 1776.