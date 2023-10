Mircea Nancă (StratCom): Ar trebui să ne dea bătăi de cap faptul că în sondaje vedem că narativele antioccidentale sau anti-UE au priză la tineri

Mircea Nancă, ofițer StratCom (NATO Strategic Communications Centre of Excellence) și persoană de legătură a Comisiei Europene pentru Ucraina și Belarus, atrage atenția asupra succesului pe care narativele antioccidentale și anti-UE le au asupra tinerilor. El a adăugat că pericolul dezinformării este generalizat în Europa, iar Uniunea Europeană este pregătită să ajute în acest sens, inclusiv prin reglementare. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței G4Media pe tema „Noile tehnologii, rețelele sociale și riscurile dezinformării”.

”Nicăieri în UE și nici în România, nu suntem complet vaccinați sau la adăpost de pericolul dezinformării. Ar trebui să ne dea bătăi de cap faptul că în sondaje vedem cum narativele antioccidentale sau anti-UE au priză la publicul tânăr sau că domnul Vladimir Putin și Xi Jinping se bucură de percepții pozitive în rândul tinerilor”, a declarat Mircea Nancă.

El a adăugat că lupta împotriva dezinformării este una continuă:

”De 20 de luni, de la invazia Ucrainei, suntem într-o stare permanentă de vigilență. Cu toate astea nu trebuie să lăsăm garda jos, imediat după invazie multă lume a crezut că gata, Ucraina a câștigat războiul informațional, putem să ne culcăm la loc liniștiți.”

Propaganda rusească era activă în Ucraina de dinainte de invazie și noile tehnologii pot facilita răspândirea de conținut fals în Europa, un exemplu fiind cel al alegerilor din Slovacia, a argumentat acesta. Mai exact, o organizație parteneră a Comisiei Europene a scos la iveală că în perioada campaniei electorale din Slovacia, unde alegerile au fost câștigate recent de un partid prorus, partidele politice au folosit inclusiv inteligență artificială generativă pentru a disemina informație falsă.

Mircea Nancă a subliniat că nimeni nu are vreun dubiu privind prejudiciile aduse de dezinformare pentru societate, dar UE rămâne pregătită să ajute în acest sens. În centrul strategiei Comisiei Europene cu privire la combaterea dezinformării se află colaborarea cu societatea civilă.

El a oferit exemplul unor echipe de cercetători care au identificat 120 de canale de Youtube proruse din Ucraina, care încălcau regulile de conduită ale platformei chiar înainte de invazia Rusiei. Ei au reușit să remedieze situația cu ajutorul unui efort susținut al autorităților locale și europene, pentru a determina compania Google să colaborareze.

”Cercetătorii au reclamat la sediul central Google, reacția inițială nu a fost cea dorită, apoi au semnalat autorităților din Ucraina, care au semnalat, din nou, la Google. A fost nevoie și de intervenția colegilor de la Bruxelles ca acele canale să fie măcar demonetizate dacă nu chiar închise. Ulterior, prin transfer de încredere, s-a mers pe firul scurt”, a spus Nancă.

În întâmpinarea cetățenilor Uniunii Europene vine noua legislație europeană privind serviciile digitale, Digital Services Act, care pot oferi mai multă protecție celor care navighează online.

”Se lucrează și la un EU – AI Act, se dorește să-și asume rolul de lider și pentru AI, în scopuri bune. Văd această lege ca un motor pentru inovație, dar dacă va fi nevoie, va include și obligația de a semnala conținutul fake și mecanisme pentru a depista conținutul fals”, a spus oficialul.

Conferința G4Media pe tema „Noile tehnologii, rețelele sociale și riscurile dezinformării” i-a avut ca invitați pe Dan Tăpălagă, jurnalist G4Media (welcome speech), Marian Voicu (moderator), publisher Veridica.ro, Mircea Nancă, Stratcom Officer, Contact Point for Ukraine and Belarus, European Commission, Elisabeta Moraru, Country Director Google România, Ileana Rotaru, conferențiar universitar, Universitatea Vest, Timișoara, Bianca Toma, director Centrul Român de Politici Europene, Bogdan Manolea, Director Executiv, Asociația pentru Tehnologie și Internet și Mircea Toma, membru CNA.