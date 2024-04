Mircea Miclea: Universitățile tehnice să facă presiune pe SRI, SIE, Ministerul de Externe să faciliteze acordarea de vize studenților din alte părți ale lumii pentru ca să permită internaționalizarea învățământului

Învățământul academic din România are nevoie de profesori care să iasă din cultura complianței, „a pupatului inelului, a supunerii, a oportunismului” și să treacă la cultura curajului de a lua deciziile necesare pentru evoluție, spune profesorul și cercetătorul Mircea Miclea. Președintele UNESCO Chair on Higher Education Management and Governance, Miclea a declarat în cadrul dezbaterii „Viitorul universităților tehnice“ că „noi suntem ceea ce facem din noi prin proiectele noastre. Identitatea noastră nu e ceva ce există, ceva ce găsim dacă săpăm undeva. Identitate este o construcție. Eu sunt ceea ce fac din mine prin proiectele mele. O instituție este ceea ce face din ea prin proiectele ei”.

„Ar trebui probabil ca universitățile tehnice să facă o coaliție și să preseze instituțiile statului ca să faciliteze acordarea de vize pentru studenți din alte părți ale lumii care pot să vină aici, pentru că ar aduce valoare adăugată pentru învățământul din România și pentru industria din România. Și nu pot să înțeleg cum poți să aduci forță de muncă să lucreze în hoteluri, acolo dai viza, dar nu dai viza celor care vor să studieze, pentru că îi acuzi de cine știe ce. Deci trebuie făcută presiune pe instituțiile statului, SRI, SIE, Ministerul de Externe cine o fi, pentru ca să permită internaționalizarea învățământului în bazinele în care este mult mai ușor și este mult mai multă lume care ar fi doritoare să vină aici”, a declarat Miclea, profesor de științe cognitive aplicate la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, fost ministru al Educației în perioada decembrie 2004 – noiembrie 2005.

Profesorul a afirmat că „trebuie la un moment dat să apară un grup care trebuie să înțeleagă că va fi minoritar. Trebuie să înțeleagă că va fi criticat, ostracizat, dar va fi purtătorul de schimbare și va face schimbarea. Dacă perseverează în direcția aceasta, atunci când vor realiza schimbarea, toată lumea va veni lângă ei și o să spună că de fapt și ei au fost acolo, că de fapt și ei voiau să facă lucrul ăsta. Așa se întâmplă, dar trebuie început de undeva și trebuie să fie aceste grupuri care să facă schimbarea”.

Fondator al Institutului de cercetare-dezvoltare Cognitrom și fondatorul școlii cognitive în psihologia românească, Mircea Miclea a avertizat că „competența profesională și inteligența nu corelează cu verticalitatea etică. Sunt multe situații în care oameni competenți, inteligenți, din punct de vedere etic sunt lamentabili: le este teamă, se supun la tot felul de indicații, oportunisme, știm și ce s-a întâmplat în legătură cu acest eveniment, nu vreau să dau nume, dar știu ce s-a întâmplat apropo de presiunile care s-au făcut. Vedeți, asta este o cultură a complianței. De unde complianța aceasta în mediul academic, a supunerii, a evitării oricărui minim disconfort? De unde? […] Oamenii care au ajuns în universitate adesea sunt oamenii care au fost foarte silitori și foarte buni. Au fost în liceu, și-au făcut temele acasă, s-au dus la școală unde au luat note mari, s-au dus acasă. Nu au avut experiența a ceea ce spune Nicolai Hartmann, filosof din secolul al IX-lea, a asprimii realului. Au stat într-o zonă protejată, școală-familie. La universitate au continuat să fie studenții aceia foarte buni care și-au făcut treaba, au fost reținuți la universitate pentru că au fost foarte buni. Universitatea este un mediu protectiv, este un mediu în care poți să stai multă vreme fără să ai mari probleme, te protejează. Universitatea este un mediu care e mult mai protectiv decât alte medii. Eu vă spun din nou și sunt oameni aici care pot să vă spună mai mult decât mine: e mult mai protectiv decât să stai într-o firmă. Într-o firmă, vine realitatea și dacă ai luat o decizie greșită, ai încurcat-o, dai faliment. Ai terminat. Poate nu prima dată, dar a doua oară sigur dai faliment. […] Caracterul se formează mai greu prin interacțiunea cu foaia format A4. Stând în medii protejate, caracterul nu se dezvoltă la fel de mult ca inteligență și precum competența”.