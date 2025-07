Ministrul Muncii: Îmi exprim revolta față de situația persoanelor cu dizabilități care au fost tratate inuman, în urma intrării în renovare a secției de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin / Vom sesiza Poliția și Parchetul în funcție de rezultatele verificărilor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, susține că șapte pesoane au fost transferate la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Șimian, unde au fost „tratate inuman”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„În calitate de ministru al Muncii îmi exprim revolta față de situația persoanelor cu dizabilități care au fost tratate inuman, în urma intrării în renovare a secției de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin.

Am creat o celulă de criză la nivelul Ministerului Muncii care monitorizează situatia și este în contact permanent cu autoritățile naționale și județene. Am dispus ca AJPIS Mehedinți și AJPIS Bihor să efectueze controale în regim de urgență. Am cerut să se verifice dacă a existat consimțământul celor care dețin tutela persoanelor respective, ca acestea să fie transferate.

Cele șapte persoane au fost duse inițial la Spitalul de Urgență Drobeta Turnu Severin. După evaluarea medicală au fost transferate la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Șimian. Mă voi interesa constant de starea de sănătate și condițiile în care sunt îngrijite.

Vă asigur că am tolerență zero față de cei care încalcă legea și nu respectă drepturile și demnitatea persoanelor cu dizabilități!

Voi face publice concluziile controalelor. Vom sesiza Poliția și Parchetul în funcție de rezultatele verificărilor”, a scris Petre Florin Manole pe Facebook.