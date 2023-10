Ministrul Mediului, la Salonul Auto Bucureşti: Spaţiul dedicat maşinilor mai prietenoase cu mediul este din ce în ce mai mare raportat la celelalte suprafeţe ale târgului. Asta înseamnă că interesul românilor pentru acest tip de autoturisme este ridicat

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat, marţi, la deschiderea Salonului Auto Bucureşti, că spaţiul dedicat maşinilor prietenoase cu mediul este din ce în ce mai mare, de la an la an, raportat la celelalte suprafeţe ale târgului şi a precizat că acest lucru înseamnă că interesul românilor pentru ridicat, transmite News.ro

“Vă felicit pentru cei 30 de ani de la primul salon auto organizat la Bucureşti şi pentru această a 20 a ediţie aniversară, pentru iubitorii de maşini, pentru pasionaţii de cai putere şi pentru publicul larg Salonul Auto Bucureşti rămâne, fără îndoială, cel mai important eveniment al anului. Avem privilegiul de a vedea aici care sunt noutăţile din domeniul auto şi cred că, dincolo de tehnologiile care apar în fiecare an, dincolo de designul nou cu care ne-am obişnuit să interacţionăm anual, dincolo de cele mai noi tehnologii în siguranţa auto, este o bună ocazie pentru mine să mă adresez şi să discut şi despre grija faţă de mediu”, a declarat ministrul Mediului, la deschiderea Salonului Auto Bucureşti.

El a precizat că acest salon arată şi tendinţele pieţei auto şi că în fiecare an a crescut spaţiul dedicat maşinilor prietenoase cu mediul.

“Ştim cu toţii ambiţiile Uniunii Europene, ştim cu toţii ambiţiile României la sectorul de decarbonizare a transportului şi în fiecare an, acest târg ne arată care sunt tendinţele pieţei auto şi în fiecare an pot observa şi sunt convins că voi observa şi în acest an că spaţiul dedicat maşinilor hibride, spaţiul dedicat maşinilor electrice, spaţiul dedicat maşinilor mai prietenoase cu mediul, este din ce în ce mai mare raportat la celelalte suprafeţe ale târgului. Asta înseamnă că interesul românilor pentru acest tip de autoturisme este unul ridicat şi mă bucur că şi marii jucători ai industriei auto s-au adaptat rapid la acest interes nu doar al românilor, ci al tuturor cumpărătorilor de autoturisme noi”, a transmis Mircea Fechet.

El a mai adăugat că românii sunt din ce în ce mai dornici să cumpere maşini prietenoase cu mediul.

“Este un semnal şi pentru România că suntem din ce în ce mai dornici de achiziţia acestor autoturisme prietenoase cu mediul şi încerc să îndrăznesc să sper că pentru acest apetit crescând al românilor este responsabil şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Nu o să intru într-o discuţie referitoare la care maşini sunt mai bune sau mai fiabile sau mai ieftin de întreţinut, cele cu combustie internă sau cele cu motoare electrice. Însă un lucru este cert că pe lângă costuri mai mici de întreţinere marele avantaj al unui autoturism electric se referă şi la posibilitatea de a îţi produce singur acasă carburantul, dacă eşti beneficiar de energie verde de panouri fotovoltaice mi se pare că e un lucru nu doar mai ieftin, ci extrem de plăcut să poţi să îţi faci plinul acasă din propriile panouri”, a mai transmis Mircea Fechet.

Ministrul Mediului a mai declarat că va creşte finanţarea pentru achiziţionarea de autoturisme non-poluante.

“Dacă îmi permiteţi să vă dau şi câteva cifre şi pentru că am întrebat pe colegii mei de la AFM cum stăm cu Rabla şi cu Rabla Plus, dincolo de bugetul record pe care la Rabla Plus l-am avut în acest an, respectiv 780 de milioane de lei şi profit de participarea mea la acest eveniment extrem de important pentru a anunţa că la anul ne propunem să fim şi mai ambiţioşi. Aşa cum a existat o tendinţă în fiecare an ne propunem să mutăm bani de la Rabla la Rabla Plus pentru a finanţa din ce în ce mai multe autoturisme non-poluante. Anul acesta avem 780 de milioane de lei la autoturismele electrice. Avem până acum aproape zece mii de autoturisme înscrise în Rabla Plus. De asemenea, la Rabla Clasic avem 560 de milioane de lei şi 27.000 aproape de noi autoturisme înmatriculate”, a mai afirmat Mircea Fechet.