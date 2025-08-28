Ministrul israelian al Finanțelor propune anexarea Fâşiei Gaza dacă Hamas refuză să se predea

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul israelian de finanţe, Bezalel Smotrich, a îndemnat joi guvernul să înceapă anexarea Fâşiei Gaza dacă gruparea islamistă palestiniană Hamas continuă să refuze să depună armele, transmite AFP, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Această figură de extremă dreapta, care se opune încheierii unui acord cu Hamas pentru a pune capăt unui război de aproape doi ani, a prezentat, într-o conferinţă de presă la Ierusalim, planul său de a „câştiga în Gaza înainte de sfârşitul anului”.

El propune să dea Hamas un ultimatum pentru a se preda, a depune armele şi de a elibera ostaticii răpiţi pe 7 octombrie încă ţinuţi captivi în teritoriul palestinian.

În caz de refuz, Smotrich consideră că Israelul ar trebui să anexeze săptămânal o secţiune a teritoriului, timp de patru săptămâni, ceea ce i-ar oferi controlul asupra aproape întregului teritoriu palestinian.

Potrivit ministrului, palestinienii ar urma să se mute mai întâi spre sudul Gazei, iar Israelul să impună un asediu asupra nordului şi centrului pentru a învinge luptătorii Hamas care s-ar mai afla încă acolo, înainte de anexare.

„Acest lucru se poate realiza în trei, patru luni”, a apreciat Smotrich care i-a cerut premierului Benjamin Netanyahu să „adopte imediat acest plan în întregime”.

Hamas a denunţat într-un comunicat „sprijinul deschis pentru politica de strămutare forţată şi epurare etnică împotriva poporului nostru”.

Smotrich şi-a făcut cunoscut punctul de vedere în timp ce armata israeliană duce o ofensivă pentru a prelua controlul asupra oraşului Gaza, cel mai mare din teritoriu, situat în nord, în ciuda îngrijorării internaţionale crescânde cu privire la soarta civililor care locuiesc acolo.

Organizaţia Naţiunilor Unite estimează că aproape toţi cei peste două milioane de locuitori din Gaza au fost strămutaţi cel puţin o dată din cauza luptelor şi bombardamentelor, de la începutul războiului din Gaza declanşat de un atac fără precedent al Hamas asupra Israelului pe 7 octombrie 2023.

Joi, zeci de locuitori au pornit pe drumul de coastă pentru a părăsi nordul teritoriului şi a se refugia în sud, a observat un fotograf al AFP în apropiere de Nousseirat, în centru.