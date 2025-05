Ministrul Educației, Daniel David, reacție la alegerea lui Nicușor Dan președinte: „Toate armele tac și ne regăsim împreună pentru a ne apăra și dezvolta țara” / „Un gând bun studenților și… noi știm de ce!”

„Așa cum spuneam când mi-am anunțat susținerea pentru Nicușor Dan (vezi aici), de luni, 19 mai 2025, toate armele tac și ne regăsim împreună pentru a ne apăra și dezvolta țara, în aceste condiții internaționale periculoase. Avem rezultatele (it’s done), suntem toți aici (but not gone), iar acum avem nevoie de contribuția tuturor care pot face ceva pentru țară și români!”, spune ministrul Educației, Daniel David, în prima reacție după câștigarea alegerilor prezidențiale de către candidatul independent pro-european Nicușor Dan.

Amintim că rezultatul final, după numărarea tuturor celor 11.507.695 de voturi exprimate în al doilea tur al alegerilor prezidențiale, arată că Nicușor Dan a întrunit 53,60% dintre sufragii (6.168.642 milioane de voturi) și câștigă alegerile prezidențiale, cu un avans de 829.589 de voturi. În diaspora, Nicușor Dan a obținut 44,14% din voturi (720.996). George Simion încheie cursa pe locul 2, cu 46,41% din voturi (5.339.053 milioane de voturi). În diaspora, Simion a obținut 55,86% din voturile exprimate (912.553 voturi).

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, susținut de președintele interimar Ilie Bolojan și de către PNL în actualul Guvern, și-a declarat susținerea pentru Nicușor Dan în al doilea tur al alegerilor prezidențiale, după ce în primul tur a îndemnat la vot pro-Crin Antonescu, la fel ca partidul care l-a adus la Guvernare.

Mesajul ministrului Educației și Cercetării, Daniel David, după câștigarea alegerilor prezidențiale 2025 de către Nicușor Dan:

„It’s done, but not gone! Trei gânduri la cald despre rezultatul alegerilor prezidențiale – 18 mai 2025

