Ministrul Economiei: Suntem în negocieri avansate cu un potenţial investitor care să închirieze forţa de muncă şi facilităţile de la şantierul naval Mangalia

Autorităţile române de resort se află în negocieri avansate cu un potenţial investitor care să închirieze forţa de muncă şi facilităţile din şantierul naval Damen Shipyards Mangalia (DSMa), care va opera acolo şi, automat, va menţine activitatea economică pentru a plăti salariile angajaţilor, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Bogdan Ivan, la dezbaterea „Ora Guvernului”, din Senat, transmite Agerpres.

„Încă din prima săptămână de mandat am intrat în această temă, care este una extrem de complicată şi în momentul de faţă pot să vă spun concluziile discuţiilor pe care le-am purtat aproape, exagerez, dar aproape zilnic cu potenţiali investitori, cu reprezentanţii angajaţilor, cu reprezentanţii administratorului judiciar. În momentul de faţă, suntem în negocieri avansate cu un potenţial investitor care să vină să închirieze tot ceea ce înseamnă forţa de muncă plus facilităţile de acolo, care va opera şi, automat, va menţine activitatea economică pentru a plăti salariile către oameni. Acesta este dezideratul pe care îl avem şi căutăm soluţii inclusiv cu administratorul judiciar, pentru că el e cel care astăzi are în mână administrarea reală a societăţii din Mangalia”, a afirmat ministrul.

În ceea ce priveşte ieşirea Damen Holding din acţionariatul şantierului naval din Mangalia, Ivan a precizat că s-a agreat o negociere directă cu potenţialul investitor pentru preluarea activelor şi datoriilor.

„Din punct de vedere al exitului Damen, am convenit împreună cu cei doi acţionari, pentru că statul nu are un atribut direct şi este acţionar indirect, prin şantierul Naval 2 Mai, la şantierul naval Mangalia, am căzut de acord pe exitul lor, pe o negociere directă cu potenţialul investitor pentru preluarea activelor, dar şi a datoriilor din partea Damen Holding (acţionar minoritar la DSMa – n. r.)”, a adăugat şeful de la Economie.

Peste 200 de salariaţi ai Şantierului Naval Damen Mangalia, aflat în insolvenţă, au fost concediaţi începând cu 28 februarie, iar pentru aproape toţi ceilalţi angajaţi ai societăţii, peste o mie, s-a prelungit şomajul tehnic până pe 31 mai, a afirmat, pe 26 februarie, Laurenţiu Gobeajă, liderul Sindicatului Navalistul.

Potrivit acestuia, sindicaliştii au făcut solicitări repetate către autorităţile centrale să găsească soluţii pentru reluarea activităţii şi ieşirea din insolvenţă, dar „se pare că blocajul existent continuă, situaţie care trenează de un an şi jumătate, fără a evolua în vreo direcţie”.

La şantierul de la Mangalia statul român este acţionar majoritar cu 51%, iar compania olandeză Damen are 49% din acţiuni..

„Situaţia pare că trenează în continuare în acelaşi mod ca şi până acum, nu evoluăm în nicio direcţie. Din exterior privind, pare, în lipsa unor informaţii clare din partea decidenţilor, că cei doi acţionari nu au ajuns la un acord, decât poate doar de principiu că trebuie să cedeze contractul de asociere, dar modul în care va înceta acest contract de asociere şi cât va costa ieşirea Damen din această afacere e o necunoscută pentru noi toţi. Şi nici nu ne-ar interesa în mod deosebit valoarea sumelor respective, important este să se întâmple cât mai repede. Dar pare că e un blocaj în continuare, cei doi acţionari nu spun nimic din ceea ce discută, spun doar că discută. Dar asta ne spun de un an şi jumătate”, a declarat sindicalistul pentru AGERPRES, la acea dată.

El a afirmat că peste 200 de salariaţi îşi vor pierde locurile de muncă începând cu 28 februarie, deşi, după ultimul miting de protest din Capitală al lucrătorilor şantierului, ministrul Economiei, Bogdan Ivan, a anunţat că îi va solicita administratorului judiciar amânarea concedierilor.

Referitor la cei peste o mie de salariaţi aflaţi în şomaj tehnic, administratorul şantierului a anunţat că perioada respectivă va fi prelungită până pe 31 mai, a precizat Gobeajă.

Printr-o scrisoare deschisă, Sindicatul Navalistul a solicitat sprijinul Ambasadei Regatului Ţărilor de jos astfel încât „Damen Holding BV să-şi asume responsabilitatea care îi revine, în calitate de acţionar şi deţinător al managementului operaţional al celui mai mare şantier naval din România şi să intervină urgent pentru redresarea acestuia”.

„Azi (25 februarie – n.r.), am primit un răspuns de la ambasadă. Ne-au spus că simt empatie faţă de noi, dar că nu pot interveni. Deşi doamna ambasadoare a participat la toate ceremoniile organizate de grupul Damen în România, la tot felul de lansări de nave, la discuţiile dintre reprezentanţii companiei şi cei ai statului român, nouă ne spune că nu poate interveni”, a declarat liderul sindical, referitor la răspunsul primit de la Ambasada Regatului Ţărilor de jos din România.

În anul 2023, grupul Damen a anunţat că a emis notificarea de reziliere a acordului de asociere încheiat în 2018 între Damen Holding BV şi statul român, pentru că „prin adoptarea Legii nr. 187/2023, a fost anulat cadrul juridic în baza căruia funcţiona asocierea dintre statul român şi Damen în ceea ce priveşte Şantierul Mangalia”. Ulterior, Damen Holding a cerut insolvenţa Damen Shipyards Mangalia, Tribunalul Constanţa deschizând, pe 19 iunie 2024, procedura respectivă.

În 2018, Damen a investit la Şantierul Naval Mangalia, achiziţionând pachetul majoritar de acţiuni de compania coreeană de la Daewoo, acceptând apoi să cesioneze statului român 2% din acţiuni pentru a deveni acţionar majoritar, cu 51%, cu condiţia ca partenerul olandez să aibă controlului operaţional şi managerial al şantierului.