Ministrul Culturii, Andras Demeter, a făcut o vizită oficială în Ungaria pentru un plan de acțiune de cooperarea culturală

Ministrul Culturii, Andras Demeter (UDMR), a efectuat o vizită oficială în Ungaria, prilej cu care a convenit cu omologul său ungar, ministrul Culturii şi Inovaţiei, Hanko Balazs, semnarea noului plan de acţiune privind cooperarea culturală, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, întâlnirea de joi de la Mariapocs (Ungaria) a fost prilejuită de inaugurarea unor elemente de patrimoniu cultural în cadrul unei cooperări interregionale tradiţionale dintre Ungaria şi România.

„Europa Centrală şi de Est este, prin istorie şi geografie, o regiune a echilibrelor fragile, dar şi a solidarităţii. Viitorul ei politic nu poate fi desprins de memoria comună a secolului XX, de valorile care ne-au unit după 1989, dar şi de provocările prezentului. Cred cu tărie că acest viitor depinde de trei lucruri esenţiale: încrederea reciprocă, forţa instituţiilor democratice şi capacitatea de a pune cultura în slujba dialogului”, a subliniat ministrul Andras Demeter, în cadrul discuţiilor bilaterale şi al schimbului de idei cu oficialităţile locale.

Dialogul a reconfirmat rolul pe care cultura îl poate juca în construcţia unei Europe mai unite, mai echilibrate şi mai sensibile la identităţile locale.

„Este esenţial ca instituţiile culturale să îşi asume un rol activ în spaţiul digital – nu doar ca sursă de conţinut, ci ca formator de gust, discernământ şi apartenenţă. Identitatea nu este o relicvă, ci o construcţie vie, care are nevoie de prezenţă şi de voce şi în universul online. Cultura are un rol esenţial: nu de a decide cine are dreptate, ci de a oferi un spaţiu în care vocile diferite pot coexista fără ostilitate. Modelele occidentale ne-au adus lecţii preţioase despre pluralism, despre drepturi şi despre afirmarea minorităţilor. Dar ele trebuie asumate cu discernământ şi contextualizate în realitatea noastră istorică, socială şi afectivă”, a mai accentuat oficialul român.

Situat într-o regiune a diversităţii culturale, tradiţionale şi confesionale, în apropierea intersectării graniţelor a trei state vecine, Ucraina, Ungaria şi România, având drept scop crearea unei imagini mai primitoare a aşezării Pocspetri, proiectul transfrontalier de revitalizare culturală, finanţat prin Programul Operaţional Plus pentru Dezvoltarea Regională şi a Aşezărilor, a inclus renovarea unei case tradiţionale şvăbeşti, destinată conservării tradiţiilor locale (un spaţiu ce va găzdui activităţi precum ţesut, broderie, ceramică şi muzică populară), precum şi construirea unui hambar cultural.

Conform ministerului, un aport cu o simbolistică aparte l-au avut partenerii din judeţul Covasna, prin realizarea, în atelierul din Cernat (România), de către sculptorul Zoltan Bagoly, a porţii secuieşti, dăruită comunităţii din Pocspetri, care simbolizează legătura vie dintre comunităţi din România şi Ungaria, în pofida unor considerabile distanţe geografice.

După întâlnirile bilaterale avute cu omologii săi din Republica Moldova şi Ungaria, ministrul Culturii, Andras Demeter, îşi va continua dialogul regional prin întrevederi oficiale cu miniştrii culturii din Bulgaria, Serbia şi Ucraina. Acestea vizează identificarea unor axe comune de cooperare în domeniul patrimoniului şi al culturii, cu accent pe atragerea de fonduri europene pentru proiecte culturale transfrontaliere şi pe consolidarea parteneriatelor în cadrul organizaţiilor internaţionale din care statele fac parte, mai informează Ministerul Culturii.