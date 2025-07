Ministerul francez al Apărării acuză o “narațiune ostilă” la adresa Franței, după decizia României de a cumpăra rachete MISTRAL

În ultimele săptămâni, pe principalele rețele de socializare (X, Facebook, TikTok) și în unele mass-media din România a circulat o “narațiune ostilă” la adresa Franței, la scurt timp după anunțarea de către București a achiziționării de rachete MISTRAL, potrivit unui articol publicat pe site-ul Ministerul francez al Apărării.

Potrivit sursei citate, relatările populiste pro-ruse și conspiraționiste au acuzat Franța că ar fi cerut un „tribut” în schimbul sprijinului său militar, acuzând-o chiar că ar fi intervenit în alegerile prezidențiale din România pentru a „controla șeful statului” și a „profita de pe urma acestuia”. Această narațiune insinuează o presupusă „reorientare radicală a politicii de apărare a României”, în detrimentul parteneriatului strategic cu Statele Unite, în beneficiul exclusiv al Franței.

Ministerul francez al Apărării afirmă că acest narativ “nu s-a limitat la aspectele industriale sau economice”, ci “se înscrie în mod evident într-o strategie de dezinformare mai amplă, care vizează delegitimarea angajamentului militar al Franței în România, în ciuda faptului că acest angajament se înscrie în cadrul posturii defensive și de descurajare a NATO”.

Care este situația de fapt, în viziunea ministerului francez al Apărării

România colaborează cu Franța în cadrul mai multor proiecte de achiziție de echipamente militare menite să doteze forțele armate române cu echipamente moderne și performante. În domeniul apărării antiaeriene, România dorește să achiziționeze rachete antiaeriene portabile cu rază foarte scurtă de acțiune pentru dotarea infanteriei sale.

Franța oferă sistemul MISTRAL 3 în cadrul unui program de achiziții comune cu nouă țări europene. “Nu este vorba în niciun caz de un tratament preferențial sau de un acord bilateral opac”, precizează sursa citată.

În plus, din 2022, Franța și-a asumat rolul de națiune-cadru pentru forțele NATO din România. Acest angajament s-a intensificat ca urmare a deciziilor luate la summitul de la Madrid. Forțele franceze ocupă o poziție-cheie în sistemul de apărare colectivă pe flancul estic al Europei și al României în special. Acest lucru se reflectă în angajamentul vizibil al Franței pe teren, cu un număr mare de resurse desfășurate, o pregătire operațională exigentă și un nivel ridicat de reacție.

De ce sunt aceste știri false o problemă?

Această campanie de dezinformare împotriva Franței are trei obiective, spune ministerul francez:

Să submineze relația strategică dintre Franța și România, în special în domeniul militar;

Să erodeze încrederea cetățenilor români în organizațiile de apărare și securitate;

Să divizeze statele europene pentru a le slăbi coeziunea în fața amenințărilor hibride.

“Această campanie de dezinformare vizează Franța. Prin prezența sa militară, Franța întruchipează o Europă care își organizează propria apărare. Această „Europă care se apără” este deranjantă, punând la îndoială povestea unei Europe slabe, divizate sau supuse. Dezinformarea este arma aleasă pentru a încerca să frâneze această dinamică”, subliniază ministerul francez al Apărării.

CONTEXT

Reforma și reorganizarea din sistemul de Apărare al țării are ca o primă măsură, chiar din acest an, achiziția sistemelor de rachete franceze Mistral 3 – nu se precizează câte, se arată Programul de Guvernare al coaliției PNL-PSD-USR-UDMR, la capitolul Apărare, conform documentului obținut de Economedia. Tot capitolul Apărare se învârte în jurul alocării de către țara noastră a până la 5% pentru Apărare.

„1. Introducerea in 2025 in programul SAFE (Security Action for Europe) a achiziției de rachete Mistral”, se arată în documentul citat.

Rachetele Mistral au fost propuse spre achiziționare României încă de anul trecut, ca parte din planul de sute de miliarde de euro al UE de întărire a capacităților militare a statelor membre. Nu doar României au fost propuse, ci și altor state precum Franţa (producătoarea acestora), Belgia, Cipru, Estonia, Spania, Ungaria, Slovenia şi Danemarca.

Rachetele Mistral vin în mai multe versiuni: Atlas RC, un sistem de apărare aeriană controlat de la distanţă şi instalat pe un vehicul (poate fi vorba de vehicule tip Sherpa sau URO VATMAC ST5, PANDUR, BOXER sau STRYKER), SIMBAD-RC, un sistem de apărare aeriană integrat pe nave, ATAM, sistem aer-aer pentru elicoptere, MANPAD, un sistem de lansare portabil, care presupune dislocarea rachetelor Mistral 3 la nivel terestru, pe vehicule sau pe nave.

Rachetele Mistral 3 sunt rachete care pot fi folosite în mai multe domenii şi pe mai multe platforme. Au rază de acţiune scurtă (6,5 km) şi transportă explozibil de 3 kg. Racheta are o durată de viaţă, fără mentenanţă, de 20 de ani. Rachetele Mistral 3 sunt ghidate prin infraroşu, pot fi folosite atât ziua, cât şi noaptea, şi în diverse condiţii meteorologice.

Producătorul lor este compania MBDA, cel mai mare producător european de rachete, cu acționariat european, dar unde cel mai mare acționar este Airbus. Mistral 3, rachetele care vor fi achiziționate de România, sunt un proiect francez, conceptul, tehnologia și capacitățile de producție fiind toate situate în Franța.