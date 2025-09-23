Ministerul Educației publică pentru prima dată situația completă a proiectelor PNRR: O singură investiție a fost finalizată, multe necesită zeci de milioane de euro în plus, în timp ce zeci de contracte au fost reziliate

Ministerul Educației și Cercetării a publicat, pentru prima dată, un raport detaliat și transparent al stadiului investițiilor finanțate în România prin Planul național de redresare și reziliență, PNRR – Componenta Educație. O singură investiție a fost finalizată, mai multe proiecte necesită suplimentări de buget de zeci de milioane de euro, în timp ce zeci de contracte au fost reziliate – arată raportul. Printre investițiile cu cele mai mari probleme se numără serviciile de educație timpurie pentru copiii din zonele defavorizate, campusurile profesionale și școlile verzi, unde pierderile și întârzierile pun presiune pe respectarea termenului limită din august 2026, prevede raportul care se regăsește în Memorandumul aprobat de guvern pe 18 septembrie 2025.

Este vorba de Memorandumul cu tema: Autorizarea continuării contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare/contractelor de achiziție/procedurilor de achiziție care intră sub incidența prevederilor O.U.G nr.41/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din Planul național de redresare și reziliență și din fonduri publice naționale, aflate în responsabilitatea Ministerului Educației și Cercetării din cadrul Componentei 15 și 9 Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare.

Ministerul Educației și Cercetării va pierde sau bloca aproape 2,71 miliarde lei din finanțările PNRR, prin denunțarea unilaterală a 83 de contracte și suspendarea altor 16, după cum a scris Edupedu.ro la data aprobării memorandumului.

În memorandum și anexă, Ministerul Educației și Cercetării a centralizat proiectele aflate în derulare, contractele reziliate sau suspendate, a precizat stadiile de implementare și bugetele aferente fiecărei investiții, sumele suplimentare necesare pentru anumite proiecte, precum și economiile ce vor fi realocate pentru atingerea țintelor asumate.

Amintim că Ministerul Educației și Cercetării a fost obligat să facă lista proiectelor care pot fi păstrate în PNRR și a celor care nu rămân, pe baza unor criterii stricte și să o publice, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptată pe 19 august, de Guvern.

Edupedu.ro a scris pe 14 august că Educația pierde 718 milioane de euro din PNRR și că Platforma de evaluare online a elevilor la examenele naționale, de 78 milioane de euro, dar și consorțiile școlare rurale nu se mai finanțează.

Ministerul Educației și Cercetării a transmis pe 15 august că în PNRR rămân doar proiectele care pot fi finalizate până în 2026, iar platforma de evaluare online a elevilor va fi finanțată prin PoCIDIF. Ministerul a confirmat pierderea de 718 milioane de euro, însă a precizat că se putea ajunge la 1,7 miliarde.