SURSE: PSD propune amânarea cu o săptămână a votului la moțiunea simplă AUR împotriva ministrului Mediului. Diana Buzoianu a fost atacată dur de PSD

Liderii PSD au propus luni în coaliție amânarea cu o săptămână a votului la moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR), au declarat pentru G4Media surse politice. Liderii PSD vor să îi dea lui Buzoianu un ”ultimatum politic”, potrivit surselor citate.

Reamintim că liderii PSD au criticat-o pe Buzoianu la fel de dur ca și membrii partidului extremist AUR pe motiv că ar bloca hidrocentrale începute în regimul comunist.

PSD a fost la putere aproape 25 de ani din ultimii 35 de ani și nu e clar de ce nu a deblocat aceste proiecte.

Diana Buzoianu a explicat luni în plenul Parlamentului că nu blochează proiectele de hidrocentrale, ci cere îndeplinirea standardelor legale.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a criticat luni presupusa întârziere a avizelor de către ministrul Buzoianu (USR) pentru finalizarea a patru hidrocentrale, acuzând-o de „rea-voință” și a spus că, dacă ar fi deputat, ar vota moțiunea simplă depusă de AUR împotriva acesteia.

În replică, liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a declarat că nu ia în calcul, în acest moment, ca PSD să voteze pentru moţiunea simplă depusă de AUR și crede că „domnul Daniel Zamfir mai degrabă este pe persoană fizică”.