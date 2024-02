Milla Jovovich şi Luke Evans, într-un thriller SF de acţiune „World Breaker” / Filmările vor avea loc în Irlanda de Nord

Milla Jovovich şi Luke Evans vor interpreta rolurile principale într-un thriller SF de acţiune, „World Breaker”, ce va fi regizat de cineastul Brad Anderson, informează revista Variety.

Compania The Exchange se va ocupa de distribuirea peliculei pe pieţele internaţionale şi îi va prezenta pe actorii din distribuţia acestui lungmetraj la European Film Market din Berlin.

Luke Evans, care s-a remarcat, printre alte producţii, în filmul „Beauty and the Beast”, a interpretat recent un rol principal în spectacolul de teatru „Backstairs Billy” jucat pe West End la Londra. El şi Milla Jovovich – celebră pentru franciza „Resident Evil” – au jucat în trecut împreună în filmul „The Three Musketeers”.

Filmografia regizorului Brad Anderson cuprinde pelicule precum „The Call”, „Beirut” şi „The Silent Hour”.

Filmul „World Breaker” este centrat pe un tată şi fiica sa. Cu cinci ani în urmă, o ruptură produsă în ţesătura realităţii a adus în lumea noastră creaturi dintr-o dimensiune alternativă, care vor să ne distrugă. Tatăl îşi ascunde fiica pe o insulă pentru a o ţine în siguranţă, în timp ce o pregăteşte pentru supravieţuire şi pentru bătăliile care vor urma. Însă niciun loc nu este sigur.

Scenariul acestei producţii este scris de Joshua Rollins, cunoscut pentru „Infinite Storm”.

Filmările vor avea loc în Irlanda de Nord, cu sprijinul agenţiei naţionale pentru promovarea cinematografiei din această ţară, Northern Ireland Screen.