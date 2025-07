Actorul Luke Evans își amintește când regele Charles i-a dezvăluit că este rudă cu Vlad Țepeș, care a inspirat personajul Dracula: „O poveste incredibilă”

Luke Evans povestește o conversație pe care a avut-o cu regele Charles, în care au discutat despre o parte „fascinantă” din istoria familiei regale, scrie people.com.

În memoriile sale din 2025, Boy from the Valleys: My Unexpected Journey, actorul în vârstă de 46 de ani a scris despre invitația la o cină de gală a Prince’s Trust la Hotelul Savoy din Londra în 2014. Evans fusese ales ambasador al organizației caritabile (numită acum King’s Trust), fondată de regele Charles în 1976 pentru a ajuta tinerii defavorizați din Regatul Unit.

Evans, care a spus că era prima dată când avea ocazia să-l întâlnească pe rege, în vârstă de 76 de ani, și-a amintit că l-a văzut pe monarh făcând turul sălii, salutându-și toți oaspeții. Când regele a ajuns la Evans, cei doi au schimbat „o strângere de mână puternică și prietenoasă”, iar apoi regele l-a întrebat cu ce se ocupă.

La acea vreme, starul galez tocmai terminase filmările pentru filmul de acțiune și groază Dracula Untold, în care îl interpreta pe Vlad Țepeș al III-lea, cunoscut sub numele de Vlad Țepeș sau Vlad Dracula. Conducătorul militar român din secolul al XV-lea a inspirat romanul cu vampiri Dracula, scris de Bram Stoker în 1897.

Auzind acest lucru, „ochii regelui s-au luminat”, își amintește Evans.

Apoi, membrul familiei regale a spus: „O să-ți spun o poveste interesantă. De fapt, sunt rudă cu Vlad Țepeș”.

„Spre uimirea mea, a început să-mi povestească întreaga sa descendență, până în secolul al XV-lea”, povestește Evans în cartea sa. „Mi-a spus că acum deține o serie de proprietăți în România, unde Vlad a fost conducător”.

Când actorul din Weekend in Taipei i-a spus regelui Charles că i se pare „cea mai incredibilă poveste”, monarhul a răspuns: „Da, și nu mulți oameni o cunosc”, înainte de a zâmbi și a pleca.

„Am observat că a stat puțin mai mult cu mine decât cu alți oaspeți, probabil pentru că aveam acest subiect fascinant de discutat”, a scris Evans, înainte de a împărtăși impresiile sale despre rege după acea primă întâlnire. (Cei doi au continuat să interacționeze în mai multe rânduri la alte evenimente organizate de King’s Trust.)

„Charles te face să te simți ca și cum ar fi cu adevărat interesat de ceea ce ai de spus, ceea ce este remarcabil dacă te gândești că trebuie să facă asta de mai multe ori pe zi”, a scris Evans. „Te-ai aștepta să devină robotic, să facă totul mecanic de fiecare dată, dar pare să fie cu adevărat implicat”.

El și-a împărtășit și mândria de a face parte dintr-o „instituție fantastică”.

„Când mi s-a cerut să devin ambasador, am ales să mă concentrez pe problema hărțuirii, o problemă care îmi este evident dragă, și de-a lungul anilor am împărtășit povestea mea cu tineri din toată Marea Britanie ale căror vieți au fost distruse de hărțuire, dar care și le reconstruiau cu ajutorul Prince’s Trust”, a scris Evans.

Regele Charles a afirmat anterior că este rudă cu Vlad Țepeș într-o emisiune TV din 2011, promovând interesul său pentru conservarea pădurilor din regiunea Transilvania din România, potrivit ABC News.

„Genealogia arată că sunt descendentul lui Vlad Țepeș”, a spus el în cadrul emisiunii. „Așadar, am un interes în această țară”.