Microsoft va vinde noi versiuni ale consolei Xbox începând din octombrie

Versiunile noi ale consolei Xbox, anunţate de Microsoft în urmă cu mai multe luni, vor intra pe piaţă în octombrie, precizează acum compania americană, transmite News.ro.

În discuţie sunt trei versiuni, care aduc schimbări minore faţă de modelul original:

Xbox Series X albă, fără disc, care va costa 450 de dolari;

Xbox Series X Galaxy Black, ediţie specială cu 2TB stocare, ce va costa 600 de dolari;

Xbox Series S, cu 1TB stocare, ce va costa 350 de dolari.

Toate cele trei vor fi lansate în Statele Unite pe 15 octombrie şi în restul lumii, pe 29 octombrie.

Disponibilitatea programată pentru luna octombrie nu este întâmplătoare. Potenţialii clienţi au timp să se pregătească, astfel, pentru sezonul de iarnă, când vor fi introduse mai multe jocuri importante prin Game Pass, precum Call of Duty: Black Ops 6, Microsoft Flight Simulator 2024, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, şi Indiana Jones and the Great Circle.