Mexicul respinge planul militar al lui Trump împotriva cartelurilor de droguri

Mexicul a declarat că armata americană nu va intra pe teritoriul său, în urma unor informații potrivit cărora președintele Donald Trump ar fi ordonat Pentagonului să vizeze cartelurile de droguri din America Latină, transmite BBC.

„Statele Unite nu vor veni în Mexic cu armata”, a declarat vineri președintele Claudia Sheinbaum. „Cooperăm, colaborăm, dar nu va fi o invazie. Aceasta este exclusă, absolut exclusă.”

The New York Times a relatat vineri că Trump a semnat în secret o directivă pentru a începe utilizarea forței militare pe teritoriul străin.

Într-o declarație pentru BBC, Casa Albă nu a abordat directiva, dar a spus că „prioritatea principală a lui Trump este protejarea patriei”.

Directiva pare să urmeze un ordin executiv semnat de Trump la începutul acestui an care desemnează oficial opt carteluri ale drogurilor ca entități teroriste – dintre care șase sunt mexicane.

În fața reporterilor, Sheinbaum a declarat că guvernul mexican a fost informat că urmează un ordin privind cartelurile și „că nu are nimic de-a face cu participarea vreunui personal militar”.

„Nu face parte din niciun acord, departe de asta. Când a fost adus în discuție, am spus întotdeauna «Nu»”, a spus ea.

La începutul acestui an, Sheinbaum a declarat reporterilor că decizia lui Trump de a desemna cartelurile drept teroriști „nu poate fi o oportunitate pentru SUA de a ne invada suveranitatea”.

Joi, secretarul de stat Marco Rubio a declarat că desemnarea va ajuta SUA să vizeze cartelurile, inclusiv prin intermediul agențiilor de informații și al Departamentului Apărării.

„Trebuie să începem să le tratăm ca organizații teroriste armate, nu doar ca organizații de traficanți de droguri”, a spus Rubio.

Raportul New York Times spune că directiva semnată de Trump oferă „o bază oficială pentru posibilitatea operațiunilor militare directe” împotriva cartelurilor, atât pe mare, cât și pe pământ străin.

În ultimele luni, Mexicul a colaborat cu SUA pentru a reduce fluxul ilegal atât de migranți, cât și de droguri prin granița dintre SUA și Mexic.

În luna iunie au avut loc cele mai reduse treceri ale frontierei înregistrate vreodată, potrivit datelor Vămilor și Protecției Frontierelor din SUA, iar săptămâna trecută, ambasadorul SUA în Mexic, Ronald Johnson, a declarat că confiscările de fentanil la frontieră au scăzut cu peste jumătate.

Într-o postare pe X, Johnson a sărbătorit colaborarea dintre Sheinbum și Trump, scriind că conducerea lor a dus la falimentarea cartelurilor „iar țările noastre sunt mai sigure din această cauză”.