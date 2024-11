Mesajul enigmatic al lui Lewis Hamilton ridică semne de întrebare în lumea Formulei 1: Va mai concura pentru Mercedes în 2024?

Lewis Hamilton a avut un discurs enigmatic la finalul Marelui Premiu din Brazilia, după un weekend dezamăgitor pentru multiplul campion mondial (a terminat pe zece), iar Daily Mail speculează că britanicul ar putea să nu mai participe la vreo cursă din cele trei rămase din acest sezon al Formulei 1.

„A fost un weekend dezastruos, băieţi. Cea mai proastă maşină care a fost vreodată. Vă mulţumesc că aţi încercat şi pentru treaba grozavă făcută la pit stop.

Dacă aceasta este ultima dată când pot să concurez, a fost păcat că nu a fost grozav, dar vă sunt recunoscător”, a sunat mesajul lui Hamilton de la încheierea Marelui Premiu de la Interlagos.

În Brazilia, Hamilton a terminat cursa la 50 secunde în urma învingătorului Max Verstappen, care a luat startul din spatele său (de pe locul 17), şi respectiv la 27 de secunde de coechipierul său George Russell, clasat al patrulea.

Întrebat la un moment dat de un jurnalist de ce monopostul său Mercedes nu a funcționat pe durata Marelui Premiu din Brazilia, Lewis a răspuns: „Tu să-mi spui, aceasta este întrebarea de un milion de dolari. Dacă puteți găsi problema, vă voi da un milion de dolari”.

Jurnaliștii de la The Telegraph vorbesc despre surprinderea șefilor de la Mercedes la auzul celor comunicate de Lewis pe radioul echipei.

Cu toate că Mercedes crede că Hamilton va duce la bun sfârșit sezonul 2024, o urmă de îndoială există.

În vârstă de 39 de ani, Lewis a arătat oricum o formă slabă la ultimele Grand Prix-uri, gândurile sale fiind îndreptate mai mult către noua aventură alături de Ferrari.

„Dacă îmi dau o mașină care nu mai țopăie pe pistă la următoarele curse, atunci sper să putem obține un rezultat mai bun. Dar, da, abia aștept Crăciunul”, a completat Hamilton pentru Motorsport.com.

O plecare de la Mercedes cu trei curse înainte de finalul sezonului ar fi o despărțire tristă după o colaborare care a adus nenumărate titluri mondiale atât la piloți, cât și la constructori.

Hamilton a ajuns la Mercedes în 2013, iar de la acel moment a adunat șase titluri mondiale la piloți.

Din 2025, Lewis va putea fi văzut în combinezonul roșu al celor de la Scuderia Ferrari. Italienii i-au oferit britanicului un salariu de 50 de milioane de lire sterline pe sezon. Coechipierul lui Hamilton la Ferrari va fi Charles Leclerc.

Lewis se află pe locul șapte în clasamentul piloților, cu 190 de puncte. În fața sa se află coechipierul George Russell (are 192 de puncte). Liderul Max Verstappen a adunat 393 de puncte și este foarte aproape de al patrulea titlu consecutiv de campion din Formula 1.

