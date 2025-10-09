Mesaj vulgar al unui primar din Bihor la adresa prefecturii / „Atacă toate prostiile. Sunt numiți politic ca să ne luxeze și ne trimite nu știu câte procese. Vă spun: mă p… pe ei!”

Furios că secretarul general al comunei a refuzat să-i semneze un proiect de hotărâre pe care i-l dăduse cu doar câteva minute înaintea ședinței și care nu este legal, primarul Sorbán Levente din Lugașu de Jos a avut o reacție vulgară la adresa Prefecturii Bihor, schie Bihoreanul.

„Prefectura atacă toate prostiile. Sunt numiți politic ca să ne luxeze și ne trimite (n.r. – deschide) nu știu câte procese. Vă spun: mă p… pe ei!”, a spus primarul în timpul ședinței.

El este reprezentant al UDMR pentru al cincilea mandat.

Cu câteva minute înaintea ședinței Consiliului Local, Sorbán a încercat să obțină semnătura secretarului general al comunei, Mariana Socol, pe un proiect de hotărâre ce prevedea ca Școala Gimnazială Ovidiu Drimba să preia de la Primărie o clădire construită în satul Urvind cu 1,47 milioane lei primiți prin PNDL de la Ministerul Dezvoltării ca fiind „creșă și grădiniță”, dar schimbându-i destinația în „instituție de învățământ” și, mai ales, fără a întruni condițiile impuse de lege.

„Primarul a obținut bani sub pretextul că în Urvind este nevoie de creșă și grădiniță pentru că natalitatea este în creștere, dar în realitate nu există copii nici pentru creșă, nici pentru grădiniță. La grădinița din Urvind, ca să nu se desființeze, sunt primiți și copii de 2 ani, iar cele două grupe sunt amestecate, cu copii de grupă mică, mijlocie și mare laolaltă, tocmai fiindcă nu există destui copii pentru grupe separate”, a declarat o sursă din Primărie pentru ziarul din Bihor.

„Clădirea din Urvind este gata de câteva luni, dar Primăria a vrut abia acum s-o predea școlii, fără să aibă niciun aviz de la Direcția de Sănătate Publică sau de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, și fără să fie inclusă în rețeaua școlară, ceea ce nu este legal”, spune șeful Inspectoratului Școlar Județean, Alin Ștefănuț.

Primarul e acuzat că a luat banii pentru finanțare, știind bine că în localitate nu erau suficienți copii de vârstă preșcolară, iar acum vrea să-i schimbe destinația declarată printr-o hotărâre nelegală a Consiliului Local care, de altfel, a și fost votată de reprezentanții UDMR, PSD și Uniunii Slovacilor.