Medicamente experimentale împotriva cancerului în valoare de 800.000 de euro, furate la un spital din Napoli / Hoții ar putea fi dintr-o organizație care știe să manipuleze produsele. Acestea trebuie ținute la temperaturi controlate

Medicamente experimentale pentru tratarea cancerului în valoare de 800.000 de euro au fost furate din farmacia spitalului oncologic Pascale din Napoli. Dincolo de prejudiciul financiar, după cum subliniază directorul general Maurizio di Mauro, există prejudiciul suferit de pacienți, pentru care continuitatea tratamentului este esențială, scrie Corriere della Sera.

Carabinieri investighează furtul. Potrivit rapoartelor, spitalul este dotat cu camere de securitate, care ar putea fi utile pentru identificarea celor responsabili.

Continuitatea tratamentului, subliniază Di Mauro, va fi în orice caz garantată pentru pacienți. „Nu ne vom lăsa descurajați de criminalitatea și lașitatea celor care profită de situații și circumstanțe speciale, urmărind propriile interese, pentru a provoca prejudicii pacienților deosebit de vulnerabili”, spune directorul spitalului.

Furtul de medicamente a aruncat un întreg spital în disperare. Majoritatea produselor furate din farmacie erau anticorpi monoclonali și medicamente experimentale, dar nu numai. Hoții au furat și mai multe medicamente utilizate pentru tratarea melanomului ocular. Acestea sunt produse care trebuie păstrate în frigider, la o temperatură controlată. Din acest motiv, se crede că cei care au comis furtul aparțin unei organizații capabile să manipuleze corect acest tip de material.

Cea mai probabilă ipoteză este că medicamentele vor fi revândute pe dark web sau pe piețe paralele.

„Încă o dată, medicamente au fost furate dintr-un spital. Este ceva ce mă întristează profund astăzi. (…) Vorbim despre medicamente pentru cancer, care sunt esențiale pentru pacienții pentru care continuitatea tratamentului este fundamentală. Este clar că am luat măsuri imediate pentru a asigura tratamentul, dar rămâne foarte grav faptul că astfel de incidente au loc în ciuda sistemelor de securitate existente. La Pascale, avem un sistem de control destul de sofisticat: recent, am finalizat instalarea de camere video suplimentare, amplasate în întreaga unitate”, a declarat directorul spitalului.

Este un incident foarte grav, care a afectat în primul rând pacienții.

„Sper că carabinierii, care fac o treabă excelentă, vor reuși să-i găsească pe cei responsabili de acest furt. Eu însumi mă voi asigura că ancheta va fi dusă până la capăt pentru a identifica persoanele care au cauzat efectiv aceste daune. Din fericire, Institutul Pascale a putut interveni prompt, asigurând continuarea tratamentului pentru toți pacienții cu cancer: tratamentul nu a fost suspendat. Terapia continuă în mod normal pentru toți pacienții, datorită, în parte, farmaciei noastre, care face o treabă excelentă”, a mai declarat directorul.