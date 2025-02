McLaren, mutare pentru noul sezon din F1 – A prelungit contractul unuia dintre cei mai importanți ingineri, Peter Prodromou

McLaren a reușit să-i prelungească contractul lui Peter Prodromou, unul dintre cei mai importanți ingineri ai echipei. Acesta a avut un rol decisiv la câștigarea titlului constructorilor din Formula 1 în sezonul trecut.

În vârstă de 56 de ani, Prodromou este directorul tehnic al departamentului aerodinamic de la McLaren.

Peter a fost numit în această funcție la începutul anului 2023 și a jucat un rol esențial în cucerirea titlului de la constructori.

Peter Prodromou a venit la McLaren la începutul anilor ’90, el lucrând la biroul de proiectare în timp ce Ayrton Senna câștiga al treilea său titlu mondial.

A devenit șef al departamentului aerodinamic de la McLaren înainte de a pleca la RedBull (a stat opt ani la echipa cu sediul la Milton Keynes).

Alături de echipa austriacă, Peter a prins perioada fantastică a lui Sebastian Vettel, adunând la CV cinci titluri la piloți și șase la constructori până acum în carieră.

A lucrat la RedBull alături de celebrul Adrian Newey.

„Sunt încântat să îmi continui rolul de director tehnic, aerodinamică, la McLaren F1 Team. Este o onoare să fac parte dintr-o echipă atât de puternică și să contribui la această traiectorie ascendentă semnificativă.

Sunt recunoscător lui Zak (n.r. Brown) și Andrea (n.r. Stella) pentru încrederea lor continuă în mine ca director tehnic al aerodinamicii și, de asemenea, tuturor colegilor mei din echipă care mi-au oferit cea mai înaltă clasă de sprijin la nivel personal și profesional”, a declarat Peter Prodromou.

