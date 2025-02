Audi se implică deja în lumea Formulei 1: Va sponsoriza postul tv Sky F1

Audi va intra în lumea Formulei 1 în sezonul 2026 (va avea propria echipă), dar până la acel moment se va implica deja în Marele Circ încă din acest an. Conform PlanetF1.com, producătorul german va deveni sponsor al canalului Sky F1.

Contractul va fi unul care se va întinde pe o perioadă de trei ani și va debuta de pe 18 martie 2025.

„Parteneriatul nostru cu Audi este unul complex. F1 a devenit unul dintre sporturile cu cea mai rapidă creștere, cu o bază de fani din ce în ce mai diversă și mai implicată, care determină o audiență record la TV și o implicare online” – Karin Seymour, director de clienți și marketing la Sky Media.

„Ca parteneri ai Sky Sports F1, ajutăm Audi să se conecteze cu acest nou val de fani și să fie în centrul conversației”, a completat Seymour.

Audi F1 a anunțat pe finalul anului trecut (în luna noiembrie) că fondul suveran de investiții din Qatar a achiziționat o participație minoră în cadrul echipei de Formula 1.

De-a lungul timpului, Qatar Airways a fost un susținător al canalului de televiziune Sky News.

Audi, which will enter Formula 1 as a manufacturer team next year, will sponsor Sky’s UK #F1 coverage for 2025-27. pic.twitter.com/K3etzFsJgV

— RaceFans (@racefansdotnet) February 18, 2025