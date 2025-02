Formula 1 împlinește 75 de ani – Tot ce trebuie să știi despre gala din O2 Arena în care vor fi prezentate toate echipele

Formula 1 va avea parte de un eveniment pe cinste care să aniverseze cei 75 de ani. Grandiosul eveniment va avea loc marți în O2 Arena din Londra, iar de pe scenă nu vor lipsi piloții care vor lua startul în sezonul 2025 al Marelui Circ.

Evenimentul de la Londra poartă numele oficial de „F1 75 Live at The O2”, transmite Motorsport.

În centrul galei se vor afla cele 10 echipe din Formula 1, alături de piloții lor. De asemenea, vor fi prezentate și monoposturile pe care le vom vedea de-a lungul sezonului 2025.

Startul va fi dat la ora 17:30 GMT (adică 19:30 în România), iar evenimentul este programat să dureze cinci ore, după cum informează site-ul oficial al Formulei 1.

Gala va putea fi urmărită în direct pe canalele de YouTube, Tik Tok și Facebook ale Formulei 1.

Dacă până acum fiecare echipă își prezenta separat noul monopost, acum totul va avea loc în cadrul aceluiași eveniment, cel din O2 Arena organizat de F1.

Vor fi prezentați pe scenă toți piloții alături de șefii de echipă și de noile monoposturi.

Fiecare echipă va avea la dispoziție șapte minute pe scena O2 pentru a se prezenta așa cum știe mai bine.

Este cunoscut faptul că McLaren și Williams au arătat deja noul monopost în cadrul unor evenimente separate.

Se va intra în scenă în ordinea inversă față de clasamentul constructorilor, ceea ce înseamnă că seara va începe cu Sauber și se va încheia cu McLaren.

De la eveniment nu vor lipsi nici artiștii, pe scenă urmând să performeze Kane Brown, MGK, Take That (fără Robbie Williams) și Bryan Tyler (compozitor britanic care a produs tema F1).

Gazda evenimentului va fi Jake Whitehall, comediant și actor născut la Londra.

Va fi, de asemenea, prima apariție publică a lui Lewis Hamilton în calitate de pilot al Scuderiei Ferrari.

Reamintim că în afară de McLaren și Aston Martin, toate celelalte echipe prezintă schimbări atunci când vine vorba despre linia piloților pentru sezonul 2025 al Formulei 1.

Formula 1 has announced the host and global music line-up ahead of F1 75 Live at @TheO2

The show will be hosted by comedian and actor @jackwhitehall, and will feature US country sensation @kanebrown, award-winning multi-platinum recording artist @machinegunkelly, composer… pic.twitter.com/RRymCN8V6j

— F1 Media (@F1Media) February 17, 2025