Aglomeraţie pe mai multe tronsoane ale Drumului Naţional 1, în județul Prahova / Poliţia recomandă rute alternative

Traficul rutier se desfăşoară cu dificultate, sâmbătă după amiază, pe unele tronsoane ale Drumului Naţional 1, în zona Văii Prahovei, unde pe mai mulţi kilometri s-au format coloane de autovehicule care circulă cu viteză redusă. Poliţia recomandă şoferilor ca, pentru a evita aglomeraţia, să aleagă rute alternative, transmite News.ro.

Sâmbătă după amiază, circulaţia rutieră se desfăşoară cu dificultate pe DN 1, în judeţul Prahova, în zona sensurilor giratorii de la Strejnicu şi Bărcăneşti, către Braşov.

De asemenea, potrivit datelor furnizate de Poliţia Prahova, la Comarnic pe sensul Bucureşti–Braşov, s-a formai coloană de maşini între kilometrul 104 şi kilometrul 107. Pe raza staţiunii Sinaia traficul rutier este intens în ambele direcţii, iar în staţiunile Buşteni şi Azuga, pe sensul Bucureşti–Braşov, se circulă în coloană între kilometrul 128+500 şi kilometrul 131, în timp ce pe sensul Braşov–Bucureşti, este coloană între km 138 la intrarea dinspre judeţul Braşov.

Poliţia recomandă, ca rute alternative DN1A Bucureşti – Cheia – Săcele – Braşov; A3 + DN1B/DN1A: Bucureşti – Ploieşti – Vălenii de Munte – Cheia – Braşov sau A3 + DN1B + DN10: Bucureşti – Ploieşti – Buzău – Întorsura Buzăului – Braşov. De asemenea, poliţiştii îi sfătuiesc pe şoferi să respecte indicaţiile agenţilor rutieri aflaţi în teren, să adapteze viteza la condiţiile de drum şi trafic, să evite opririle nejustificate pe carosabil şi să se informeze asupra situaţiei traficului înainte de a porni la drum.