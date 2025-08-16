Brigadă de arbitri din Ţările de Jos la meciul Aberdeen – FCSB, din play-off-ul Europa League
Meciul Aberdeen – FCSB, programat la 21 august, în manşa tur din play-off-ul Europa League, va fi arbitrat de o brigadă din Ţările de Jos, cu Serdar Gözübüyük la centru, informează News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.