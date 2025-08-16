G4Media.ro
Sursa foto: Wikipedia – Flickr/ Balkan Photos

Brigadă de arbitri din Ţările de Jos la meciul Aberdeen – FCSB, din play-off-ul Europa League

Sportz16 Aug 0 comentarii

Meciul Aberdeen – FCSB, programat la 21 august, în manşa tur din play-off-ul Europa League, va fi arbitrat de o brigadă din Ţările de Jos, cu Serdar Gözübüyük la centru, informează News.ro.

Serdar Gözübüyük va fi ajutat de Erwin Zeinstra şi Patrick Inia, în timp ce rezervă va fi Joey Kooij.
În Camera VAR se vor afla Pol van Boekel şi Robin Hensgens.
Partida se va disputa de la ora 21.30, iar returul este programat o săptămână mai târziu la Bucureşti.

