Măsuri speciale pentru începutul școlii: Primăria Capitalei promite trafic mai fluent în București / Poliția Locală și polițiile de sector vor fi prezente în intersecții și în apropierea unităților de învățământ

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat joi, pe pagina sa de Facebook, un set de măsuri menite să reducă ambuteiajele și să asigure fluența traficului rutier în București, odată cu începerea noului an școlar, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio București.

„Vreau ca odată cu începerea școlii traficul din București să fie cât mai bine organizat. De aceea, am avut o întâlnire de lucru cu Prefectura București, Brigada Rutieră, Poliția Română, Poliția Locală și polițiile locale de sector pentru a stabili măsurile necesare astfel încât traficul din București să fie cât mai fluent”, a transmis edilul.

Măsurile anunțate includ: Mobilizarea tuturor echipajelor de ordine: Poliția Locală și polițiile de sector vor fi prezente în intersecții și în apropierea unităților de învățământ pentru a monitoriza și interveni prompt în caz de aglomerări, desființarea temporară a parcărilor în zonele unde se desfășoară lucrări publice, pentru a elibera benzile de circulație și a permite o fluență mai bună a traficului, urgentarea lucrărilor aflate în desfășurare, cu scopul de a finaliza sau suspenda cât mai multe dintre ele până la începutul anului școlar, implementarea de benzi cu viraj obligatoriu la stânga sau dreapta, în intersecțiile aglomerate de pe inelul central al Capitalei, monitorizare în timp real a zonelor critice, pentru ca echipele de intervenție să poată acționa rapid în cazul în care apar blocaje sau ambuteiaje.„Scopul acestor măsuri este să sprijinim părinții, elevii și toți bucureștenii care se confruntă cu traficul intens specific primelor zile de școală”, a subliniat Stelian Bujduveanu.

Autoritățile îndeamnă cetățenii la cooperare și înțelegere, în condițiile în care primele zile ale lunii septembrie sunt, în mod tradițional, unele dintre cele mai aglomerate din an în Capitală.