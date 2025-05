Marți va fi stabilită prima finalistă din Champions League după returul dintre Inter și Barcelona

Inter și FC Barcelona luptă marți seara pentru primul loc în finala Champions League de la Munchen. Partida de pe Giuseppe Meazza va începe la ora 22:00.

Echipe probabile

În cealaltă semifinală, miercuri, la Paris, se vor întâlni PSG și Arsenal. Săptămâna trecută, la Londra, a fost 1-0 pentru parizieni.

🤔 Who will reach the final?#UCL pic.twitter.com/ptO7637t1j

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 5, 2025