Marocul s-a calificat la Cupa Mondială / Este prima echipă africană care a obţinut accesul la competiţia din 2026

Marocul s-a calificat la Cupa Mondială din 2026 din Statele Unite, Mexic şi Canada, după victoria cu 5-0 împotriva Nigerului, vineri, la Rabat, devenind prima echipă africană care şi-a validat biletul pentru competiţie, transmite News.ro.

Mjlocaşul echipei PSV Eindhoven, Ismael Saibari, autorul a două goluri (în minutele 29 şi 38), atacantul Ayoub El Kaabi (Olympiakos, 50′), atacantul Hamza Igamane (Lille, 68′) şi mijlocaşul Azzedine Ounahi (Girona, 84′) au oferit Leilor din Atlas, liderii grupei E, calificarea la a treia Cupă Mondială consecutivă.

Marocul va înfrunta Zambia luni, în ultima etapă a calificărilor.

A fost „un meci frumos”, a declarat selecţionerul Marocului, Walid Regragui, la finalul partidei. El a adăugat că obiectivul este acum să încheie faza de calificare cu un parcurs perfect şi să se concentreze pe Cupa Africii Naţiunilor (CAN), pe care Marocul o va găzdui în perioada 21 decembrie 2025 – 18 ianuarie 2026. Leii din Atlas vor încerca să câştige al doilea titlu, la 50 de ani de la singura lor victorie continentală.

Meciul de vineri s-a jucat într-o atmosferă de sărbătoare, marcată de inaugurarea Complexului Moulay Abdellah din Rabat, cu o capacitate de 68.700 de locuri.

Această calificare survine la cinci ani de la Cupa Mondială din 2030, pe care Marocul o va co-organiza împreună cu Spania şi Portugalia.