Mark Selby, multiplu campion mondial, eliminat în optimile Wuhan Open la snooker

Mark Selby, de patru ori campion mondial, la masa de joc cu ocazia Campionatului Mondial de snooker de la Crucible, Sheffield.
Mark Selby / Sursa foto: captură YouTube

De patru ori campion mondial, Mark Selby a fost eliminat în optimile Wuhan Open la snooker. Englezul a fost depășit, scor 5-3, de Mark Williams, unul dintre veteranii circuitului mondial.

În vârstă de 42 de ani, Selby a avut parte de un început anevoios de meci, iar rivalul Williams a profitat din plin de acest lucru: galezul s-a distanțat la 3-0 pe tabelă, o opțiune importantă în vederea câștigării partidei.

Cunoscut pentru faptul că nu cedează niciodată, indiferent de scor, Selby a revenit puternic în meci și a restabilit egalitatea (3-3).

Din păcate pentru englez, el nu a mai contat în meci de la acel moment: a cedat toate frame-urile, iar înfrângerea a venit cu scorul de 5-3.

De-a lungul timpului, Selby și Williams s-au duelat de 41 de ori: scorul îi este favorabil englezului: 22-19.

Locul 5 mondial, Mark Williams (50 de ani) s-a calificat în sferturile Wuhan Open. De-a lungul carierei, galezul s-a impus în trei rânduri la CM de la Crucible.

Openul de la Wuhan, China, are loc în perioada 24-30 august, iar competiția poate fi urmărită în direct în România pe canalele Eurosport.

  • Wuhan Open are loc în „Optics Valley Gymnasium”
  • Are premii totale în valoare de £700,000
  • Campionul en-titre este Xiao Guodong (2024)

Cum sunt împărțite premiile

  • Campion: £140,000
  • Finalist: £63,000
  • Semifinale: £30,000
  • Sferturi: £16,000
  • Optimi: £12,000
  • Turul II: £8,000
  • Turul I: £4,500
  • Cel mai mare break: £5,000.

Tags:
