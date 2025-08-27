Mark Selby, multiplu campion mondial, eliminat în optimile Wuhan Open la snooker

De patru ori campion mondial, Mark Selby a fost eliminat în optimile Wuhan Open la snooker. Englezul a fost depășit, scor 5-3, de Mark Williams, unul dintre veteranii circuitului mondial.

În vârstă de 42 de ani, Selby a avut parte de un început anevoios de meci, iar rivalul Williams a profitat din plin de acest lucru: galezul s-a distanțat la 3-0 pe tabelă, o opțiune importantă în vederea câștigării partidei.

Cunoscut pentru faptul că nu cedează niciodată, indiferent de scor, Selby a revenit puternic în meci și a restabilit egalitatea (3-3).

Din păcate pentru englez, el nu a mai contat în meci de la acel moment: a cedat toate frame-urile, iar înfrângerea a venit cu scorul de 5-3.

De-a lungul timpului, Selby și Williams s-au duelat de 41 de ori: scorul îi este favorabil englezului: 22-19.

Locul 5 mondial, Mark Williams (50 de ani) s-a calificat în sferturile Wuhan Open. De-a lungul carierei, galezul s-a impus în trei rânduri la CM de la Crucible.

Openul de la Wuhan, China, are loc în perioada 24-30 august, iar competiția poate fi urmărită în direct în România pe canalele Eurosport.

Wuhan Open are loc în „Optics Valley Gymnasium”

Are premii totale în valoare de £700,000

Campionul en-titre este Xiao Guodong (2024)

