G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Noua senzație din snooker: Stan Moody (18 ani), turneul carierei la…

Englezul Stan Moody, una dintre marile speranțe ale snookerului mondial.
Stan Moody / Sursa foto: captură YouTube

VIDEO Noua senzație din snooker: Stan Moody (18 ani), turneul carierei la Wuhan Open

Sportz27 Aug • 182 vizualizări 0 comentarii

Ocupant al locului 61 mondial, Stan Moody a reusit victoria de până acum a carierei, jucătorul englez trecând cu un neverosimil 5-0 de Barry Hawkins. Succesul îl trimite pe Stan în sferturile Wuhan Open la snooker.

În vârstă de doar 18 ani, Stan bifează la Wuhan turneul carierei.

În runda inaugurală a trecut de Ding Junhui (scor 5-3), în turul al doilea de Yuelong Zhou (scor 5-1), iar în optimi de Barry Hawkins (scor 5-0).

Contra lui Hawkins, Moody a bifat break-uri de 77, 124, 73, 94 și 98 de puncte.

De cealaltă parte, Barry a fost total surprins de evoluția fantastică a mult mai tânărului său adversar: a bifat doar 39 de puncte în tot meciul.

Succesul s-a conturat în doar 57 de minute.

„Este clar victoria carierei mele. Am jucat foarte bine, am fost tot timpul la un nivel ridicat. Nu știu ce s-a întâmplat, pur și simplu toate bilele au intrat”, a transmis Stan Moody, citat de WST, la finalul partidei cu Barry Hawkins.

Openul de la Wuhan, China, are loc în perioada 24-30 august, iar competiția poate fi urmărită în direct în România pe canalele Eurosport.

  • Wuhan Open are loc în „Optics Valley Gymnasium”
  • Are premii totale în valoare de £700,000
  • Campionul en-titre este Xiao Guodong (2024)

Cum sunt împărțite premiile

  • Campion: £140,000
  • Finalist: £63,000
  • Semifinale: £30,000
  • Sferturi: £16,000
  • Optimi: £12,000
  • Turul II: £8,000
  • Turul I: £4,500
  • Cel mai mare break: £5,000.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.