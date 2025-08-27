VIDEO Noua senzație din snooker: Stan Moody (18 ani), turneul carierei la Wuhan Open

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ocupant al locului 61 mondial, Stan Moody a reusit victoria de până acum a carierei, jucătorul englez trecând cu un neverosimil 5-0 de Barry Hawkins. Succesul îl trimite pe Stan în sferturile Wuhan Open la snooker.

În vârstă de doar 18 ani, Stan bifează la Wuhan turneul carierei.

În runda inaugurală a trecut de Ding Junhui (scor 5-3), în turul al doilea de Yuelong Zhou (scor 5-1), iar în optimi de Barry Hawkins (scor 5-0).

Contra lui Hawkins, Moody a bifat break-uri de 77, 124, 73, 94 și 98 de puncte.

De cealaltă parte, Barry a fost total surprins de evoluția fantastică a mult mai tânărului său adversar: a bifat doar 39 de puncte în tot meciul.

Succesul s-a conturat în doar 57 de minute.

„Este clar victoria carierei mele. Am jucat foarte bine, am fost tot timpul la un nivel ridicat. Nu știu ce s-a întâmplat, pur și simplu toate bilele au intrat”, a transmis Stan Moody, citat de WST, la finalul partidei cu Barry Hawkins.

STAN MOODY IS INTO THE QUARTER-FINALS! 💫 It’s the 18-year-old’s best ever performance at a ranking event. 👏#WuhanOpen pic.twitter.com/ZbKwsqFXif — WST (@WeAreWST) August 27, 2025

18-year-old Stan Moody hit 431 points without reply to reach the first quarter-finals of his career 👏🤯 The snooker wonderkid whitewashed former world and Masters finalist Barry Hawkins in Wuhan 🌟 pic.twitter.com/CjpkN5HAhQ — TNT Sports (@tntsports) August 27, 2025

𝐌𝐨𝐨𝐝𝐲 𝐛𝐫𝐞𝐚𝐤𝐬 𝐧𝐞𝐰 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 👏 Teen sensation Stan Moody is through to his first ranking quarter-final 💪 The 18-year-old whitewashed Barry Hawkins 5-0 in just 5️⃣7️⃣ minutes! 😮 #WuhanOpen pic.twitter.com/TIP6pZj5rG — Live Snooker (@Livesnooker) August 27, 2025

Openul de la Wuhan, China, are loc în perioada 24-30 august, iar competiția poate fi urmărită în direct în România pe canalele Eurosport.

Wuhan Open are loc în „Optics Valley Gymnasium”

Are premii totale în valoare de £700,000

Campionul en-titre este Xiao Guodong (2024)

Cum sunt împărțite premiile