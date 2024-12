Marii condamnați sau judecați penal care îl susțin pe pro-rusul Călin Georgescu: Dragnea, SOV, Becali, Mitică Dragomir, Micula Jr.

În vreme ce electoratul extremist pretinde că votează împotriva hoților care au jefuit țara în ultimii 35 de ani, mai multe persoane publice cu condamnări penale ori trimise în judecată îl susțin pe candidatul pro-rus cu discurs legionar, Călin Georgescu, în alegerile prezidențiale.

Liviu Dragnea, Sorin Ovidiu Vântu, Gigi Becali, Victor Micula jr, dar și Mitică Dragomir sau Cătălin Hideg și-au declarat public susținerea pentru Călin Georgescu.

”Călin Georgescu a devenit un simbol al anti-sistemului și al suveranității României, chiar dacă acest lucru s-a produs din întâmplare și cu aportul lui Marcel Ciolacu, care l-a ajutat fără să își dea seama. Acum, văd oameni că îl atacă din toate direcțiile doar pentru că vorbește despre țară, despre patriotism și suveranitate”, a scris fostul lider PSD Liviu Dragnea pe Facebook pe 30 noiembrie 2024.

”Sistemul este disperat și apelează la toate armele pentru a rămâne la putere. Dar am o veste proastă pentru ei: Călin Georgescu va fi președinte, oricât ar încerca să i se opună!”, a continuat Dragnea. Vezi video aici.

Liviu Dragnea a făcut închisoare după ce în 2019 a fost condamnat la 3 ani și jumătate de detenție în dosarul angajărilor fictive de la Agenția Națională pentru Protecția Copilului Teleorman.

El este trimis în judecată în dosarul TelDrum pentru o fraudă în dauna bugetului de stat de peste 6 milioane de euro și o fraudă cu fonduri europene de peste 12,5 milioane de euro. Dragnea a mai fost trimis în judecată pentru trafic de influență în dosarul Vizitei în SUA la Trump, însă cazul a fost restituit de instanță la DNA din pricina unor vicii procedurale.

Sorin Ovidiu Vîntu a făcut închisoare și este condamnat penal în 5 dosare dintre care cel mai relevant a fost cel privind delapidarea banilor investitorilor FNI. Și el și-a anunțat susținerea pentru Georgescu.

”Nu votez, generație, pentru că dl. Călin Georgescu nu va putea face nimic pe plan intern, se va izbi de imbecilitatea și obtuzitatea partidelor politice românești, dar pe plan extern mă va reprezenta cu demnitate! Dacă ar fi să votez, aș vota Călin Georgescu cu amândouă mâinile!”, a anunțat și Sorin Ovidiu Vîntu pe Facebook.

În februarie 2017, SOV a fost condamnat definitiv la 8 ani de detenție în acest dosar. Judecătorii de la Curtea de Apel au mai decis și confiscarea de la SOV a 13 milioane de dolari, bani furați de la investitori.

În aprilie 2018, SOV a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare pentru delapidarea patrimoniului Asociației Salariaților din SNP Petrom SA, iar în iulie 2016, SOV a fost condamnat definitiv la 6 ani și 2 luni de închisoare și în dosarul Petromservice. El a mai fost găsit vinovat pentru șantajarea fostului deputat Sebastian Ghiță, fugit între timp în Serbia din cauza problemelor cu justiția, sau pentru favorizarea fostului director al fondului de investiții Gelsor, Nicolae Popa.

Judecătorii i-au contopit pedepsele într-una singură de 11 ani de detenție. Întrucât avea peste 60 de ani, Vântu a executat doar o treime din pedeapsă și a fost eliberat condiționat în martie 2020.

Victor Micula jr. îl susținea pe liderul AUR, George Simion, însă după ce acesta a ratat intrarea în finala prezidențială, s-a reorientat către Călin Georgescu și face campanie împotriva Elenei Lasconi. Spre exemplu, Micula a distribuit o postare a paginii Oastea lui Hristos cu fotografia a doi bărbați care se sărută și cu mesajul: ”Nu vreau să fiu condus de un om care încurajează această viață de cuplu. NU Elenă Lasconi!”. Vezi aici.

În mai acest an, Victor Micula a fost condamnat definitiv la 1 an și 3 luni de închisoare cu suspendare pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și instigare la fals sub semnătură privată, după ce judecătorii au constatat că mai multe fapte ale acestuia s-au prescris ca urmare a deciziilor CCR. În primă instanță, Micula jr. primise 2 ani de închisoare cu executare. El a fost găsit vinovat pentru că deținea un adevărat arsenal de arme letale și muniție, fără a avea permis pentru ele.

Victor Micula mai este judecat pentru că ar fi accesat ilegal bazele de date MAI și a căutat datele personale ale cântăreței de muzică populară Vlăduța Lupău.

În martie acest an, Micula jr. a scăpat de un proces în care a fost acuzat că a vrut să înşele o firmă de asigurări cu 275.000 euro penntru că faptele s-ar fi prescris. În mai, el a scăpat prin prescripție și de acuzația de uzurpare de calități oficiale după ce s-ar fi îmbrăcat în polițist și a participat la o percheziție a poliției. Această decizie nu este însă definitivă.

O altă condamnată care îl susține pro-rusul Călin Georgescu este Nela Secară. Ea a distribuit pe Facebook o postare cu mesajul: Votăm Călin Georgescu!!!! Votăm FAMILIA TRADIȚIONALĂ”

În noiembrie 2021, Nela Secară a fost condamnată la 3 ani de detenție cu suspendare pentru delapidare și spălare de bani. Ea a fost achitată pentru evaziune fiscală după ce a achitat prejudiciul plus un spor de 20 %, potrivit modificărilor la legea de combatere a evaziunii fiscale inițiate de către fostul deputat PSD Cătălin Rădulescu zis Mitralieră și promulgate de președintele Klaus Iohannis, deși avea posibilitatea să o retrimită Parlamentului spre re-examinare.

Un alt condamnat penal care a făcut pușcărie este Gigi Becali, candidat AUR.

”Eu i-am spus ‘Băi George, tu să nu te superi, dar parcă-mi pare bine că te-a bătut Georgescu, pentru că o să avem un președinte. Tu nu te compari cu el, George. Este foarte puternic față de tine în discurs’. Și el a zis: ‘Nea Gigi, nu mă interesează pentru mine, mă interesează pentru români’.

I-am zis lui Simion ‘Dacă e bine pentru români și așa vrea Dumnezeu, a ieșit Georgescu, să-l ajutăm, să ne aliem cu el și să facem bine pentru România!’”, a spus Becali, după primul tur al alegerilor prezidențiale.

Becali a fost condamnat definitiv la 3 ani de detenție și jumătate în 3 dosare penale: Valiza, Schimbul de terenuri cu Armata și sechestrarea unor persoane. El a achitat prejudiciiile din dosarele sale și între timp a fost reabilitat.

Și familia lui Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus, un alt condamnat penal care a făcut închisoare, îl susține pe pro-rusul Călin Georgescu. Fiica acestuia, Alexandra Păcuraru, a anunțat că îl susține pe Georgescu după ce a ieșit din cursa prezidențială.

„Felicitări pentru votul vostru anti-sistem, anti-trădători și anti-sclavagism! Ați redat României demnitatea, alegând schimbarea clasei politice”, a declarat Alexandra Păcuraru.

„Eu, Alexandra Păcuraru, personal, voi vota cu Călin Georgescu, pentru că avem aceleași valori și principii, același proiect de țară. În schimb, Elena Lasconi promovează o direcție care ar putea duce la degradarea morală și la implicarea țării într-un conflict militar (…)

(Lasconi – n.r.) ne va băga țara în război, pentru că promovează LGBTQ și degradarea umană prin consumul de droguri. Nu are respect pentru tradiția noastră creștină, nu are respect pentru valorile noastre creștine, nu are respect pentru familia tradițională. Așadar, nu vreau război. Eu vreau pace, nu vreau degradare, vreau normalitate, nu vreau consum de droguri, vreau sănătate și vitalitate. Nu vreau ca pruncii românilor să fie adoptați de către cuplurile homosexuale, care au ales prin comportamentul lor, să nu facă copii. Vreau respect și vreau siguranță în societatea noastră. Vreau bunăstare pentru fiecare român. Și vreau pace. Repet acest cuvânt. Până vor înțelege toți că doar pe timp de pace putem construi un viitor în lumină”, a declarat Alexandra Păcuraru după turul 1 al alegerilor prezidențiale.

În noiembrie 2014, tatăl ei, Maricel Păcuraru, a fost condamnat la 4 ani de detenție efecivă într-un dosar privind fraudarea Poștei Române cu 3 milioane de euro. El este judecat și pentru fraudarea Loteriei Române cu 5 milioane de euro.

Un alt personaj condamnat (doar în primă instanță) care îl susține pe pro-rusul Călin Georgescu este omul de afaceri Cătălin Hideg.

În februarie acest an, el a primit 4 ani de detenție într-un dosar de fraudă de 3 milioane de euro privind achiziţii în pandemie trimis în instanţă de Parchetul European. Apelul lui a fost strămutat la Curtea de Apel Cluj.

Cătălin Hideg e denunțătorul generalului (r) Florian Coldea, fostul șef operativ al SRI. El susține Florian Coldea și Dumitru Dumbravă (ex-SRI) i-ar fi cerut 600.000 de euro plus TVA pentru ”optimizarea” dosarului său de corupție aflat în instanță. Coldea și Dumbravă au respins acuzațiile.

Un alt personaj cu probleme penale care îl susține pe Călin Georgescu este fostul șef al LPF, Mitică Dragomir. Într-o emisiune la Fanatik.ro, Dragomir s-a declarat cucerit de Călin Georgescu: ”Când vorbește despre nația noastră, despre poporul nostru, îți dau lacrimile”.

Dragomir este judecat pentru o presupusă mită de 3 milioane de euro de la Ioan Bendei, administratorul RCS/RDS, în schimbul câștigării licitației pentru drepturile TV din Liga 1. Inițial, Dragomir a fost condamnat la 4 ani de detenție cu executare în acest dosar, însă Înalta Curte a decis rejudecarea cazului.