Margot Robbie a spus de ce a refuzat să asculte mult timp melodii ale formației The Beatles: Credeam că The Beach Boys ar fi fost și mai populari dacă ei nu ar fi venit

Actrița Margot Robbie a declarat că multă vreme a evitat melodiile formației The Beatles, deoarece era fană a trupei The Beach Boys și credea că muzicienii britanici i-au umbrit pe rockerii americani, transmite Far Out Magazine.

Cele două formații au apărut la scurt timp una după alta, The Beatles în 1960, iar The Beach Boys un an mai târziu. Robbie a moștenit pasiunea puternică pentru formația americană din familie, părinții ei fiind fani înfocați ai trupei californiene care a scos hituri precum „Good Vibrations” sau „Kokomo”.

Pentru Robbie, actrița australiană cunoscută pentru roluri din filme precum „Barbie” sau „Bombshell”, atitudinea ostilă față de creatorii cântecelor „Hey Jude” și „Come Together” a fost declanșată de un documentar pe care l-a văzut.

„Vizionasem un documentar despre cum The Beach Boys ar fi fost și mai populari dacă The Beatles nu ar fi venit și nu ar fi furat lumina reflectoarelor”, a declarat Robbie, pentru Rolling Stone. Din acel moment, ea a refuzat să mai asculte piese ale The Beatles, care este cea mai de succes formație din istorie.

Între cele două grupuri nu exista, însă, o rivalitate. Din contră, trupele se admirau reciproc. „Evident, iubesc The Beatles și am avut întotdeauna o dragoste reciprocă unii pentru alții”, declara Brian Wilson, cofondator al The Beach Boys. De cealaltă parte, Paul McCartney a spus că „God Only Knows” este una dintre piesele lui preferate.

Totodată, cele două formații s-au influențat puternic una pe alta din punct de vedere muzical.

