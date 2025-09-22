Margarita Simonian, una dintre principalele propagandiste ale Kremlinului, a anunțat public că urmează un tratament pentru cancer / Soțul său este în moarte clinică din ianuarie 2025

Margarita Simonian, redactor-șef al grupului media Rossiya Segodnya și al canalului de televiziune RT, a anunțat că urmează un tratament pentru cancer, potrivit site-ului Meduza.io.

„Aș fi fericită să scriu că sunt bine, dar încerc să nu mint niciodată. Tigran este încă în comă, iar eu urmez un tratament pentru cancer. Ce e atât de bun în asta?”, a scris Simonian pe canalul său de Telegram.

Ea a mai spus că se pregătește pentru (sau urmează deja) un tratament de chimioterapie: „În curând mă veți vedea cu peruci”.

În data de 7 septembrie, în timpul unei apariții în emisiunea „Seara cu Vladimir Soloviov”, Margarita Simonian a anunțat că a fost diagnosticată cu o boală „teribilă, gravă”. Din conversația care a urmat s-a dedus că Simonian are cancer la sân și va fi supusă unei mastectomii.

Cu toate acestea, Simonian nu a menționat direct cancerul la momentul respectiv. O sursă media a declarat pentru The Moscow Times că în prezent se ia o decizie cu privire la continuarea activității sale la Russia Today sau plecarea sa.

Soțul Margaritei Simonian, regizorul și prezentatorul NTV Tigran Keosayan, în vârstă de 59 de ani, a intrat în moarte clinică în ianuarie 2025 și a rămas inconștient de atunci.