G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Margarita Simonian, una dintre principalele propagandiste ale Kremlinului, a anunțat public că…

margarita simonian, vladimir putin
Sursa Foto: kremlin.ru

Margarita Simonian, una dintre principalele propagandiste ale Kremlinului, a anunțat public că urmează un tratament pentru cancer / Soțul său este în moarte clinică din ianuarie 2025

Articole22 Sep • 671 vizualizări 0 comentarii

Margarita Simonian, redactor-șef al grupului media Rossiya Segodnya și al canalului de televiziune RT, a anunțat că urmează un tratament pentru cancer, potrivit site-ului Meduza.io.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Aș fi fericită să scriu că sunt bine, dar încerc să nu mint niciodată. Tigran este încă în comă, iar eu urmez un tratament pentru cancer. Ce e atât de bun în asta?”, a scris Simonian pe canalul său de Telegram.

Ea a mai spus că se pregătește pentru (sau urmează deja) un tratament de chimioterapie: „În curând mă veți vedea cu peruci”.

În data de 7 septembrie, în timpul unei apariții în emisiunea „Seara cu Vladimir Soloviov”, Margarita Simonian a anunțat că a fost diagnosticată cu o boală „teribilă, gravă”. Din conversația care a urmat s-a dedus că Simonian are cancer la sân și va fi supusă unei mastectomii.

Cu toate acestea, Simonian nu a menționat direct cancerul la momentul respectiv. O sursă media a declarat pentru The Moscow Times că în prezent se ia o decizie cu privire la continuarea activității sale la Russia Today sau plecarea sa.

Soțul Margaritei Simonian, regizorul și prezentatorul NTV Tigran Keosayan, în vârstă de 59 de ani, a intrat în moarte clinică în ianuarie 2025 și a rămas inconștient de atunci.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags:
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.