Marele maestru Magnus Carlsen va reveni la Campionatul Mondial de Şah Rapid după o dispută cu organizatorii privind codul vestimentar

Marele maestru Magnus Carlsen va reveni la Campionatul Mondial de Şah Rapid şi Blitz de la New York, după ce iniţial a renunţat în urma deciziei organismului de conducere FIDE de a-i interzice participarea la o rundă pentru că purta blugi, relatează Reuters, preluată de News.ro.

Carlsen, campion mondial între 2013 şi 2023, a decis să părăsească turneul vineri, când FIDE i-a interzis norvegianului să participe la o rundă a turneului din cauza încălcării regulamentului vestimentar.

Într-un interviu acordat duminică canalului YouTube al aplicaţiei Take Take Take, jucătorul în vârstă de 34 de ani a confirmat că se va întoarce.

„Ca să scurtez povestea: voi mai juca cel puţin o zi aici la New York. Dacă mă descurc bine, încă o zi după aceea”, a declarat Carlsen.

El a adăugat că a avut discuţii cu preşedintele FIDE, Arkadi Dvorkovici, după incident.

„Am discutat cu Dvorkovici şi cu sponsorul principal Turlov şi am decis să joc”, a spus el.

„În plus, îmi place să joc şah blitz. Vreau să le ofer fanilor şansa de a mă vedea jucându-l. Ar putea fi ultima dată, cine ştie”.

Dvorkovici şi-a exprimat regretul într-o postare pe contul X al FIDE cu privire la escaladarea situaţiei şi a recunoscut rolul vital al lui Carlsen în promovarea sportului.

„Este regretabil că punerea în aplicare a normelor privind codul vestimentar, deşi este solidă din punct de vedere juridic şi consecventă, a lăsat un sentiment unora că acest lucru este disproporţionat şi a cauzat situaţia pe care toată lumea ar fi preferat să o evite”, a spus el.

Dvorkovici a adăugat că a aprobat testarea unei abordări mai flexibile a ţinutei în timpul Campionatului Mondial de Blitz, care ar permite abateri minore de la codul vestimentar oficial.

Carlsen a subliniat că cu siguranţă nu îşi va lăsa acasă hainele preferate.

„Ca principiu, mâine voi juca cu siguranţă în blugi”, a spus el.