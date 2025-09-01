Marea Britanie suspendă temporar cererile de reunificare familială pentru refugiați

Guvernul britanic a suspendat temporar noile cereri pentru un program care permite refugiaților să-și aducă membrii familiei în Marea Britanie, transmite BBC.

Ministrul de interne Yvette Cooper a declarat că această măsură, în vigoare începând din această săptămână, înseamnă că refugiații se vor confrunta cu aceleași restricții ca și ceilalți migranți care doresc să-și aducă familiile în Marea Britanie.

În general, aceasta înseamnă că o persoană trebuie să câștige cel puțin 29.000 de lire sterline pe an și să asigure o locuință adecvată, în timp ce membrii familiei sale trebuie să demonstreze că au un nivel minim de cunoaștere a limbii engleze.

Ministrul conservator al de interne din opoziție, Chris Philp, a declarat că „modificarea regulilor privind reunificarea familiei nu este suficientă” pentru a face față amplorii „crizei de securitate la frontieră” din Marea Britanie.

Luni, Cooper a anunțat că guvernul va suspenda temporar noile cereri în cadrul programului existent de reunificare familială pentru refugiați, care permite celor cărora li s-a acordat azil în Marea Britanie să-și aducă familia „fără condiții”.

Cooper a declarat că regulile „au fost concepute cu mulți ani în urmă pentru a ajuta familiile separate de război, conflicte și persecuții”, dar că acum nu mai sunt în concordanță cu cele ale țărilor vecine și că sunt necesare restricții.

Țări europene precum Danemarca și Elveția obligă refugiații să aștepte doi ani înainte de a putea solicita reunificarea cu familia, oferindu-le timp să-și găsească un loc de muncă și o locuință pentru a-și întreține rudele atunci când acestea sosesc, a spus Cooper.

În schimb, în Marea Britanie „aceste cereri sunt depuse în medie în aproximativ o lună”, adesea înainte ca refugiatul să părăsească locuința de azil, a spus ea.

Ca urmare, Cooper a spus că multe familii de refugiați solicită ajutorul consiliilor locale pentru a nu ajunge în situația de a rămâne fără adăpost, reprezentând mai mult de un sfert din cazurile de persoane fără adăpost în unele autorități locale.

Refugiații care solicită aducerea membrilor familiei în Marea Britanie vor fi supuși regulilor obișnuite de imigrare, care impun mai multe restricții.

Reforme suplimentare privind căile de reunificare familială vor fi prezentate în cursul acestui an, cu scopul de a introduce modificări până în primăvară.

Guvernul a fost supus presiunilor după o vară marcată de titluri în presă despre traversări cu bărci mici și proteste împotriva hotelurilor pentru solicitanții de azil.

Răspunzând la modificările regulilor, Philp a spus că „eșecul” guvernului de a rezolva criza de la frontieră a dus la „proteste în toată țara”.

„În cazul în care aceste proteste sunt pașnice, le susțin”, a adăugat el.

„Dacă acest guvern ar fi serios în ceea ce privește rezolvarea acestei probleme, ar ști că mici modificări ici și colo nu sunt suficiente”, a spus el.

Philp a îndemnat guvernul să reia planul abandonat privind Rwanda, care viza descurajarea traversării Canalului Mânecii cu bărci mici prin trimiterea unor persoane care au ajuns ilegal în Marea Britanie în această țară din Africa de Est.

Guvernul a promis că va renunța la utilizarea hotelurilor pentru cazarea solicitanților de azil până în 2029.

Cu toate acestea, într-un interviu acordat anterior BBC, prim-ministrul Sir Keir Starmer a declarat că „ar dori să accelereze acest proces”.

Cooper a spus că guvernul intenționează, de asemenea, să modifice „interpretarea” Convenției europene a drepturilor omului (CEDO), un tratat internațional privind drepturile omului care a fost utilizat de avocați pentru a încerca să oprească deportarea solicitanților de azil respinși.

În ultimele săptămâni, au existat tot mai multe apeluri – nu numai din partea celor de dreapta, ci și din partea unor foști miniștri laburiști – pentru retragerea din convenție sau suspendarea unor elemente ale acesteia.

Guvernul este categoric în privința faptului că nu va face acest lucru, dar analizează modul în care drepturile la viața de familie prevăzute în tratat se aplică cazurilor de imigrare.

Conservatorii au solicitat ca CEDO să nu mai fie aplicată în materie de imigrație și analizează în prezent dacă Marea Britanie ar trebui să se retragă complet din tratat.

Între timp, Reform UK susține retragerea din tratat.

Cooper a mai spus că guvernul se așteaptă ca primele returnări de migranți în cadrul acordului dintre Marea Britanie și Franța să aibă loc „la sfârșitul acestei luni”.

Peste 28.000 de migranți au ajuns în Regatul Unit cu bărci mici în acest an, un număr mai mare decât în aceeași perioadă din 2024.

În august, 55 de bărci mici au traversat Canalul Mânecii. A fost cea mai mică cifră pentru această lună din 2019.

Cu toate acestea, bandele de traficanți par să pună mai multe persoane pe fiecare barcă – luna trecută, media a fost de 65 de persoane pe navă.