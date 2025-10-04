Marea Britanie şi Qatarul salută acordul convenit cu Hamas pentru planul de pace al lui Donald Trump / ”Hamasul e pregătit pentru o pace durabilă”, spune președintele american

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat vineri seara că acordul Hamas faţă de planul de pace al preşedintelui Donald Trump constituie un progres „semnificativ” în vederea încetării ostilităţilor din Gaza, relatează AFP, citată de Agerpres.

Acesta este „un pas semnificativ înainte” care „ne apropie de pace mai mult ca niciodată”, a spus liderul britanic, cerând diferitelor părţi să pună în aplicare planul „fără întârziere”.

Qatarul, mediator între Israel şi Hamas în războiul din Gaza, a salutat sâmbătă acordul dat de mişcarea islamistă palestiniană faţă de planul de pace al preşedintelui Donald Trump pentru a pune capăt conflictului.

„Statul Qatar salută anunţul Hamas potrivit căruia planul preşedintelui Trump are aprobarea sa”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe qatarez, Majed al-Ansari, care a susţinut, de asemenea, apelul lui Trump pentru un armistiţiu imediat.

Donald Trump a declarat vineri că mişcarea islamistă Hamas este „pregatită pentru o pace durabilă”, după ce a răspuns la planul său de pace pentru Gaza şi i-a cerut aliatului său israelian să înceteze bombardamentele.

„Pe baza comunicatului recent emis de Hamas, cred că sunt pregătiţi pentru o PACE durabilă. Israelul trebuie să înceteze imediat bombardarea Gazei, astfel încât să putem elibera ostaticii rapid şi în siguranţă”, a scris preşedintele SUA într-un mesaj pe platforma sa Truth Social.