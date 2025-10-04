G4Media.ro
Marco Bezzecchi
Sursa foto: Adrian Dennis / AFP / Profimedia

Marco Bezzecchi va pleca din pole position în Marele Premiu al Indoneziei / Marc Marquez, proaspăt campion mondial, a terminat pe 9

Pilotul italian Marco Bezzecchi (Aprilia) a terminat calificările de sâmbătă pentru Marele Premiu al Indoneziei cu cel mai bun timp (1:28.832) și va porni din pole position pentru cursa de sprint și cea de duminică.

Italianul de la Aprilia a stabilit un nou record al turului pe circuitul de la Mandalika.

Locul secund a fost ocupat de Fermin Aldeguer (Gresini, +0.398), iar podiumul a fost completat de Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse, +0.452).

Campionul mondial Marc Marquez (Ducati), care a câștigat titlul cu cinci etape înainte de final, săptămâna trecută în Marele Premiu al Japoniei, a obținut doar al 9-lea cel mai bun timp.

Câștigătorul din Japonia, Francesco Bagnaia, n-a reușit să se califice în Q2 și va porni de pe un modest loc 16.

Lupta revine între Alex Marquez (Gresini) și Francesco Bagnaia (Ducati) pentru locul 2 în ierarhia mondială. Alex a stabilit al 7-lea timp în calificările de la Mandalika și are un avans de 66 de puncte față de italian. Marco Bezzecchi s-ar putea alătura și el luptei, deoarece se află la doar 32 de puncte în spatele lui Bagnaia

Titlul la constructori a fost, de asemenea, câștigat devreme în sezon de către Ducati.


