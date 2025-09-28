Marc Marquez, încoronat campion mondial la MotoGP cu cinci etape înainte de final

Pilotul Ducati Marc Marquez a câștigat cel de-al șaptelea titlu mondial din carieră duminică la Mategi, după ce a încheiat Marele Premiu al Japoniei pe locul secund, în spatele coechipierului Francesco Bagnaia. Astfel, Marc este încoronat campion mondial cu cinci etape înainte de finalul sezonului.

După doi ani în care a fost bântuit de accidentări și a încheiat sezoanele 2022 și 2023 pe locurile 13 și 14, pilotul Ducati a avut o revenire de senzație pe cea mai mare scenă a MotoGP-ului și și-a trecut în catalog cel de-al șaptelea titlu, în Japonia, fără mari emoții, după un sezon pe care l-a dominat copios. El a mai câștigat în 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 și 2019.

Marquez, care îl egalează pe Valentino Rossi în palmares cu acest al șaptelea titlu, nu avea nevoie să se impună duminică la Motegi: un loc 2 îi era suficient, indiferent de rezultatul fratelui său mai mic, Alex (Ducati Gresini), singurul care mai putea matematic să-i fure titlul, dar care a terminat pe locul 6 după o cursă ștearsă.

Iar Marquez a terminat pe locul 2, în spatele unui Francesco Bagnaia intangibil, redevenit un competitor redutabil în acest weekend. Plecat de pe poziția a 3-a, cu un start foarte modest, depășit de Pedro Acosta (KTM) și pus sub presiune de Joan Mir (Honda), Marquez a trebuit să aștepte până la jumătatea cursei pentru a se elibera și a porni în urmărirea coechipierului său.

Zâmbete așadar în tabăra roșie, dar și la Honda, care alerga acasă, la Motegi, și se poate bucura de podiumul lui Joan Mir, primul al acestuia din noiembrie 2021, la Marele Premiu din Algarve.