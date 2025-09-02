Majoritatea categoriilor de bugetari amenință cu greve și proteste, în perioada următoare, după ce tonul l-au dat magistrații și angajații primăriilor de comune și orașe, sub presiunea măsurilor de restructurare promovate de Guvernul Bolojan

Măsurile de restructurare și reducere a deficitului bugetar – promovate de premierul Ilie Bolojan – provoacă nemulțumiri profunde în rândul categoriilor de bugetari vizați. Primii care au dat tonul protestelor sunt magistrații și angajații primăriilor de comune și orașe. De asemenea, sindicatele din învățământ au inițiat un referendum în urma căruia se va decide dacă angajații din învățământ vor boicota activitățile de predare începând cu a doua zi de școală (9 septembrie). Și Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) anunţă, marți, grevă generală. Mai întâi vor începe cu o grevă de avertisment care va consta în întreruperea activităţii pentru două ore în întreaga administraţie publică din România. Aceasta va fi urmată de greva generală, amenință FNSA.

Reamintin, la final de august, 10.000 de angajați din primăriile de comune și orașe au început protestul împotriva deciziei Guvernului de a tăia 45% din posturi. Președintele Federației Columna-SCOR, Lucian Ciprian Puiu, a subliniat că greva din primării are termen nedeterminat și că angajații din primării își desfășoară activitatea, dar nu lucrează cu publicul.

„Este un protest care se desfășoară din 29 august pe termen nedeterminat. Ce ați văzut este o chestie care va continua, o chestie în desfășurare. Sunt 10.000 de persoane la nivel de țară care au semnat și care își desfășoară activitatea, dar nu se lucrează cu publicul, cetățenii au posibilitatea să depună documente prin poștă sau online”, a declarat Puiu.

„Am luat act de amânarea unei decizii în coaliția de guvernare pe proiectul de lege privind administrația publică locală. Nu cunoaștem detaliile deocamdată, dar simplul fapt că PSD nu a putut accepta propunerile dorite de către Guvern ne indică dorința premierului de a impune măsuri excesive, disproporționate și inacceptabile pentru administrația publică a comunelor și orașelor mici. Confruntați cu o asemenea presiune, vom continua acțiunea de protest din primării, până când vom avea o formă rezonabilă și echitabilă a legii”, a transmis și Sindicatului Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România.

Magistrații au anunțat la rândul lor, la finalul lunii august, că judecătoriile și tribunalele din țară se alătură protestelor anunțate deja de curțile de apel – precum și de procurorii din parchete, în pofida avertismentului ministrului Justitției, Radu Marinescu, care a precizat că magistraţilor nu le este permis de lege să intre în grevă, nici măcar într-o grevă mascată. Totuși, magistrații nu dau înapoi, conform anunțului Consiliului Superior al Magistraturi (CSM) care precizează că „decizia a fost luată de fiecare instanță în parte, în adunări generale ale judecătorilor care au avut loc în perioada 26-27 august 2025”. Protestul magistraților presupune o suspendare a judecării celor mai multe dosare aflate pe rolul instanțelor – cu excepția cauzelor urgente, precum propunerile de arestare preventivă sau ordinele de protecție. Între timp, și Ministrul Justiţiei a precizat că magistraţii pot decide dacă judecă sau amână o cauză.

Valul de proteste îi include și pe profesori, dar și pe studenți. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au inițiat procedura de referendum prin care angajații din învățământ să decidă dacă vor boicota activitățile de predare începând cu a doua zi de școală, 9 septembrie. Potrivit documentului trimis în teritoriu către toate filialele, profesorii trebuie să răspundă nominal dacă sunt de acord să boicoteze activitățile de predate, din 9 septembrie.

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România a transmis, de asemenea, că se alătură protestului din 8 septembrie organizat de federaţiile sindicatelor din învăţământul preuniversitar, nemulțumiți de „măsurile de austeritate” impuse de Guvern, care afectează întregul sistem de educaţie. „Banii alocaţi pentru educaţie sunt o investiţie, nu o cheltuială. Anul şcolar şi cel universitar nu pot începe aşa”, afirmă studenţii într-un comunicat de presă.

Și Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie anunţă declanşarea protestelor împotriva politicilor Guvernului României „care riscă să ducă la cel mai mare val de concedieri din administraţia publică din ultimii 30 de ani”. Concret, FNSA a notificat Executivul privind declanşarea grevei împotriva politicilor economice şi sociale ale Guvernului României la nivelul sectorului ‘Administraţie publică’ începând cu data de 15 septembrie 2025”.

„Conform Legii nr. 367/2022 privind dialogul social, Guvernul are obligaţia de a invita de urgenţă reprezentanţii FNSA la negocieri”, se menţionează în comunicat.

Decizia privind declanşarea grevei vine ca urmare a intenţiilor Executivului de a desfiinţa „masiv” posturi în administraţia centrală şi locală, între 20% şi 45%.