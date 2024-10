Mai poate câștiga Novak Djokovic vreun Grand Slam? Rafael Nadal vorbește despre viitorul în tenis al marelui său rival

Rafael Nadal și-a anunțat retragerea din tenis la finalul acestui sezon, iar într-un interviu pentru jurnaliștii de la AS a vorbit despre viitorul tenisului, dar și despre șansele lui Novak Djokovic de a mai câștiga vreun Grand Slam.

Presa din Serbia anunță că sezonul lui Novak Djokovic s-a încheiat

La turneul final al Cupei Davis de la Malaga din luna noiembrie, Rafa (37 de ani) va spune oficial adio tenisului de performanță.

Ibericul se desparte de tenis cu împăcarea de sine că a încercat toate metodele de a reveni, dar corpul a avut în cele din urmă ultimul cuvânt.

Chestionat de AS la final de carieră, „Matadorul” a vorbit, printre altele, despre rivalitățile cu Federer și Djokovic, dar și despre tenisul prezentului, unul dominat de Carlos Alcaraz și Jannik Sinner.

Va mai avea Novak vreo șansă să se impună la vreun Grand Slam cu jucători în formă precum Sinner și Alcaraz? A fost una dintre întrebările pe care Rafa le-a primit.

„Chiar dacă rămâne sănătos, Novak îmbătrânește (va împlini 38 de ani în luna mai a lui 2025), iar la un moment dat ceasul timpului ne ajunge pe toți din urmă. Cu Federer retras, cu mine aproape retras, adică cei doi mari rivali ai săi, nu va fi ușor pentru Novak.

La un moment dat, cred că și el va simți o scădere a motivației și se va da la o parte. Se întâmplă tuturor.

Novak este suficient de bun încât, dacă rămâne sănătos, să poată concura la cel mai înalt nivel și să țintească cele mai importante titluri. Dacă va continua să se bucure de asta, va merge mai departe.

Dar dacă la un moment dat efortul necesar pentru a rămâne la acel nivel nu mai merită, cred că se va da la o parte. Asta e părerea mea” – Rafael Nadal.

Roger Federer, cel mai mare rival din cariera lui Rafael Nadal

Rivalitatea dintre Nadal și Djokovic este cea mai importantă din Era Open, dacă ne uităm la numărul meciurilor directe. Au fost 60 de partide oficiale în care cei doi au pus în scenă cel mai bun tenis de care au fost capabili la acel moment.

Cu toate acestea, Rafa nu îl consideră pe Novak cel mai important rival al carierei. Ibericul spune că Roger Federer ocupă acest loc și justifică și alegerea făcută.

„Am jucat împotriva lui Djokovic mai mult decât cu oricine altcineva, dar pentru mine cel mai mare rival a fost Federer. Când am intrat în circuit, Federer era deja acolo, și el a fost primul.

În primii ani ai carierei mele, au fost Roger și Novak. Dar în acei ani de început, care sunt atât de importanți, a fost întotdeauna Roger.

Cred, și nu știu de ce, că rivalitățile mele cu amândoi erau mai intense decât cele pe care le aveau între ei. Nu știu sigur de ce, dar am impresia că și lumea vede lucrurile așa.

Poate că, în cazul lui Roger, a fost și pentru că stilurile și abordările noastre față de sport erau atât de diferite. Iar cu Novak a fost o provocare incredibilă.

Este un jucător care a reușit să mențină un nivel foarte ridicat și să se îmbunătățească în fiecare sezon.

Cifrele arată că este cel mai bun, ceea ce înseamnă că și tenisul său a fost cel mai bun. Și a fost cel mai ferit de accidentări, ceea ce i-a permis să își mențină nivelul fizic, mental și de tenis mai mult decât oricine”, a concluzionat Rafael Nadal.

Big 3, rezultate

Roger Federer vs Rafael Nadal 16-24

Roger Federer vs Novak Djokovic 23-27

Rafael Nadal vs Novak Djokovic 29-31

Titlurile de Grand Slam cucerite

1 Novak Djokovic 24

2 Rafael Nadal 22

3 Roger Federer 20.

Titlurile Masters

1 Novak Djokovic 40

2 Rafael Nadal 36

3 Roger Federer 28.

“I wanted to be the best, but I wasn’t obsessed.” Rafael Nadal’s first Interview post announcing his retirement. ❤️ A thread. 👇🏻 pic.twitter.com/jVacaavvXV — Zain | Gracias Rafael ❤️ (@ItzzZain10) October 21, 2024