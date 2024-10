Presa din Serbia anunță că sezonul lui Novak Djokovic s-a încheiat

Știrea zilei din tenis îl are ca subiect principal pe Novak Djokovic, presa din Serbia anunțând că fostul lider ATP nu va participa la Mastersul de la Paris. Mai mult decât atât, Sport Klub mai precizează că Nole nu va putea fi văzut nici la Turneul Campionilor.

Învingător în meciul demonstrativ cu Rafael Nadal de la Six Kings Slam, Djokovic se va retrage de la Mastersul de la Paris, competiție pe care a câștigat-o de 7 ori.

Sport Klub vine cu vestea (neconfirmată încă de echipa sârbului) că Nole nu se va afla la Paris-Bercy pentru a încerca să-și apere titlul cucerit în 2023.

Mai mult decât atât, sursa citată menționează că Djokerul se va concentra pe sezonul 2025, iar primul obiectiv este Australian Open (Grand Slam unde deține recordul de trofee câștigate: 10).

Acest lucru se traduce prin faptul că sârbul ar urma să nu participe nici la Turneul Campionilor de la Torino. Turneu la care a triumfat de opt ori, un record.

De altfel, Djokovic a anunțat de ceva timp că va avea mare grijă în alegerea turneelor la care va participa, ținând cont de faptul că în luna mai a anului viitor va împlini 38 de ani.

Mastersul de la Paris va debuta pe 28 octombrie.

Născut pe 22 mai 1987, Nole deține cele mai importante recorduri din tenisul masculin.

Novak Djokovic, 7-time champion in Bercy, decided to pull out from the 2024 edition of the Paris M1000.

This is the last time this event will be held in Bercy, one of Djokovic’s favorite venues. Competition will move to Paris La Défense Arena in 2025.

https://t.co/lZaIALvQwP

— José Morgado (@josemorgado) October 21, 2024