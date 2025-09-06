Mai multe plaje închise în Sydney după ce un surfer a fost ucis de ”un rechin mare”
Un bărbat a murit după ce a fost atacat de un presupus „rechin mare” în timp ce făcea surfing în largul coastei din Sydney, au anunţat sâmbătă martori şi poliţia australiană, atac care a dus la închiderea mai multor plaje, informează sâmbătă agenţiile de presă internaţionale, transmite Agerpres.
Potrivit mărturiilor adunate de publicaţia locală Daily Telegraph, bărbatul făcea surfing între plajele Long Reef şi Dee Whay, în nordul aglomerării urbane Sydney.
El a murit „după ce a fost atacat de ceea ce pare a fi un rechin mare”, a declarat poliţia, precizând că bucăţi dintr-o placă de surf au fost recuperate pentru a fi supuse unei expertize medico-legale.
Potrivit poliţiei, serviciile de urgenţă s-au deplasat rapid la faţa locului după ce au fost alertate că bărbatul a suferit „răni grave”.
„Patru sau cinci surferi l-au scos din apă şi se putea vedea că o mare parte din partea de jos a corpului său a fost atacată”, a declarat un martor pentru Daily Telegraph.
Mai multe plaje din sector au fost „închise până la noi ordine” în urma acestui atac.
Acesta a fost primul atac mortal de rechin din Sydney după cel care a costat viaţa unui instructor de scufundări britanic de 35 de ani în februarie 2022 în Little Bay, mai la sud. Precedentul atac mortal din Sydney data din 1963.
