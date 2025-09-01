G4Media.ro
maduro armata / facebook
Sursa: Facebook

Maduro afirmă că „opt nave cu 1.200 de rachete și un submarin” americane „țintesc” Venezuela

Președintele venezuelean Nicolas Maduro a denunțat luni „amenințarea” reprezentată de „opt nave cu 1.200 de rachete și un submarin” americane care „țintesc Venezuela”, după desfășurarea militară operată de Washington în Caraibe sub pretextul combaterii traficului internațional de droguri, scrie Le Figaro.

„Venezuela se confruntă cu cea mai mare amenințare pe care continentul nostru a cunoscut-o în ultimii 100 de ani: opt nave cu 1.200 de rachete și un submarin vizează Venezuela. Este o amenințare nejustificată, imorală, absolut criminală și sângeroasă”, a declarat Nicolas Maduro în cadrul unei întâlniri cu presa internațională la Caracas.

Nicolas Maduro amenință că este vizat de o invazie americană, denunțând o încercare de „schimbare de regim”. Dar Statele Unite nu au amenințat niciodată public că vor invada țara. Washingtonul îl acuză pe Maduro că conduce o rețea de trafic de droguri, Cartelul Soarelui, pe care administrația Trump a desemnat-o drept organizație „teroristă” și a ridicat recent la 50 de milioane de dolari recompensa pentru arestarea sa.

Liderul venezuelean, asigurând că relațiile cu Statele Unite sunt „rupte”, a declarat că a activat „un plan special cu peste 4,5 milioane de milițieni”, chiar dacă această cifră este pusă la îndoială de experți, și a desfășurat marina și drone de supraveghere în apele sale teritoriale.

„Au vrut să avanseze către ceea ce ei numesc presiune maximă, în acest caz de natură militară. Și în fața presiunii militare maxime, am declarat pregătire maximă pentru a apăra Venezuela”, a adăugat Nicolas Maduro. „Venezuela nu va ceda niciodată în fața șantajelor sau amenințărilor de orice natură”, a afirmat el.

