Madama Butterfly și Otello, weekend-ul acesta pe scena Operei Naționale București

Madama Butterfly
Sursa Foto: Opera Națională București

Madama Butterfly și Otello, weekend-ul acesta pe scena Operei Naționale București

Opera Națională București prezintă pe 11 octombrie, ora 18:30, spectacolul de operă „Madama Butterfly” de Giacomo Puccini, și pe 12 octombrie, ora 18:30, spectacolul de operă „Otello” de Giuseppe Verdi.

Sâmbătă, 11 octombrie, ora 18:30, publicul este așteptat în sala mare a ONB la spectacolul de operă „Madama Butterfly” de Giacomo Puccini. Puccini considera „Madama Butterfly” drept cea mai „tehnică” operă a sa, probabil datorită preocupării excesive de a-și modifica stilul componistic conform subiectului exotic. Premiera mondială a operei, la Milano, în februarie 1904, n-a produs efectul scontat asupra publicului. Puccini a revizuit partitura, iar patru luni mai târziu opera a fost prezentată din nou, de data aceasta cu succes. „Este cea mai fină operă pe care am scris-o”, spunea compozitorul. Versiunea producției de la Paris, din 1906, cu toate revizuirile ulterioare, este cea pe care o poate admira publicul astăzi.

Duminică, 12 octombrie, ora 18:30, pe scena ONB va avea loc spectacolul de operă „Otello” de Giuseppe Verdi. Pentru această reprezentație, publicul spectator îi va putea urmări pe tenorul Marius Budoiu în rolul Otello și pe baritonul Željko Lučić în rolul Jago, ambii în calitate de invitați ai primei scene lirice a țării.

Creația verdiană a reprezentat prin excelență o împletire perfectă a artei dramatice cu muzica. De-a lungul secolelor, „Otello” s-a dovedit a fi o capodoperă care s-a evidențiat nu doar prin simbolurile filosofice, ci și prin trăirile tulburătoare și puternice ale personajelor, din punct de vedere teatral. Un soi de complot al familiei și prietenilor a stat la baza noii opere a lui Verdi; cei care au luat parte la el au fost Giuseppina Strepponi, editorul Giulio Ricordi și poetul, compozitorul și libretistul Arrigo Boito. Profesionalismul și hotărârea lui Boito au reușit să-l convingă pe Verdi că tragedia lui Shakespeare era subiectul perfect, cel pe care compozitorul îl căuta de ani întregi.

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

