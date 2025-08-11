„Luxul ostentativ” revine / Marile case de modă renunţă la discreţie pentru a atrage clienţii
După câţiva ani dominaţi de ”luxul discret”, eleganţa discretă şi fără logo-uri ostentative, industria modei de lux se îndreaptă din nou spre stiluri îndrăzneţe, cu branding vizibil şi designuri statement, relatează CNBC, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Schimbările de direcţie vin pe fondul scăderii cererii şi al presiunilor comerciale, iar nume mari precum Gucci, Chanel, Versace sau Burberry îşi reconfigurează imaginea pentru a recâştiga relevanţa.
Sub conducerea noilor directori creativi şi odată cu numirea lui Luca de Meo la şefia Kering, branduri precum Gucci mizează pe colecţii spectaculoase pentru a recăpăta atractivitatea, în timp ce Burberry revalorifică motivele tradiţionale britanice pentru a-şi consolida identitatea. Moncler experimentează colaborări rotative, iar Prada pune accent pe versatilitatea imaginii sale.
O analiză a UBS arată că preţurile produselor de lux au crescut semnificativ în ultimii ani, însă doar brandurile ultra-exclusiviste precum Hermès, Rolex sau Cartier au susţinut majorări consistente.
Experţii spun că abordările moderate de preţ, combinate cu designuri îndrăzneţe, ar putea avantaja mărcile aflate în reconstrucţie, într-o piaţă în care afişarea luxului devine din nou o declaraţie de stil.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Kraft Heinz ia în calcul desfacerea fuziunii lor din 2015, pentru a relansa brandurile vechi / Americanii au redus cheltuielile pentru alimente procesate, în contextul campaniilor de sănătate precum mişcarea ”Make America Healthy Again”
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.