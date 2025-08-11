G4Media.ro
„Luxul ostentativ” revine / Marile case de modă renunţă la discreţie pentru a atrage clienţii

După câţiva ani dominaţi de ”luxul discret”, eleganţa discretă şi fără logo-uri ostentative, industria modei de lux se îndreaptă din nou spre stiluri îndrăzneţe, cu branding vizibil şi designuri statement, relatează CNBC, transmite News.ro.

Schimbările de direcţie vin pe fondul scăderii cererii şi al presiunilor comerciale, iar nume mari precum Gucci, Chanel, Versace sau Burberry îşi reconfigurează imaginea pentru a recâştiga relevanţa.

Sub conducerea noilor directori creativi şi odată cu numirea lui Luca de Meo la şefia Kering, branduri precum Gucci mizează pe colecţii spectaculoase pentru a recăpăta atractivitatea, în timp ce Burberry revalorifică motivele tradiţionale britanice pentru a-şi consolida identitatea. Moncler experimentează colaborări rotative, iar Prada pune accent pe versatilitatea imaginii sale.

O analiză a UBS arată că preţurile produselor de lux au crescut semnificativ în ultimii ani, însă doar brandurile ultra-exclusiviste precum Hermès, Rolex sau Cartier au susţinut majorări consistente.

Experţii spun că abordările moderate de preţ, combinate cu designuri îndrăzneţe, ar putea avantaja mărcile aflate în reconstrucţie, într-o piaţă în care afişarea luxului devine din nou o declaraţie de stil.

